Infraestrutura é destaque entre demandas do Litoral entregues à Assembleia

Documentação foi recebida pelo deputado Alexandre Curi | Fotos: Orlando Kissner

A Assembleia Itinerante, projeto da Assembleia Legislativa do Paraná deixa a cidade de Paranaguá, levando uma série de reivindicações, sugestões e propostas da região. Os destaques são as oras de infraestrutura.

Os documentos são assinados por representantes de associações comerciais, entidades de classe, sindicatos, institutos, conselhos e membros da sociedade civil organizada. A documentação foi recebida pelo primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), e pelos parlamentares que representam a região no Poder Legislativo.

A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (Aciap) foi uma das entidades que encaminharam listas de demandas. Na área de infraestrutura, a Aciap reivindica melhoria da infraestrutura de acesso ao Porto de Paranaguá, com obras na BR-277 (incluindo terceira faixa após termino da Serra do Mar); a ampliação, remodelação e recuperação das Avenidas Ayrton Senna da Silva e Bento Rocha; além da evolução e melhoramento do modal ferroviário. Na saúde, a entidade pede melhorias e investimentos no Hospital Regional do Litoral, a construção de um Centro de Especialidades de Saúde e a implantação de um espaço de recuperação para dependentes de álcool e drogas. Já para a segurança, é solicitado o fortalecimento do efetivo e da estrutura física do 9° Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil de Paranaguá, além da implantação de câmeras de segurança e o aumento de policiamento na região central.

Para o segmento da juventude, educação e esportes, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá apresenta como demanda a construção de escolas profissionalizantes, a implantação de ensino integral e atividades complementares de contraturno e a construção de escolas em comunidades pesqueiras. Para o meio ambiente, a entidade pede a revisão do ICMS ecológico, a alteração das atribuições do Conselho de Desenvolvimento do Litoral Paranaense (Colit) e a destinação de verbas para construção de um aterro sanitário em Paranaguá. Por fim, para o setor do turismo, é solicitada a criação de políticas para incentivo ao turismo náutico, o fortalecimento e apoio ao turismo religioso e a construção de um portal na entrada de Paranaguá.

A Câmara de Vereadores de Paranaguá também encaminhou uma série de sugestões durante a Assembleia Itinerante. Entre elas está a conclusão das obras do entorno do Aquário Municipal e do Centro da Juventude, a ampliação do contingente da Polícia Militar e do Efetivo da Polícia Judiciária no município, a elaboração de programas e ações voltadas ao turismo náutico, rural e gastronômico. Os vereadores também pedem a realização de obras de recuperação e de ampliação das vias de acesso ao Porto e a viabilização de projeto executivo acerca da viabilidade e custos para rebaixamento da ferrovia na Avenida Roque Vernalha.

Os representantes do legislativo de Paranaguá também solicitam a implantação de um centro para tratamento de dependentes químicos; a instalação de base operacional da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros na Ilha dos Valadares; a aquisição de novos equipamentos e melhoria na estrutura de atendimento do Hospital Paranaguá, além de uma ambulância para o distrito de Alexandra. Entre as demandas também está a reforma do Colégio Estadual de Alexandra; a reforma e ocupação do Complexo Mario Lobo, na Ilha dos Valadares; e a construção de nova escola estadual na Ilha dos Valadares.

Já o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomas de Bens de Paranaguá (Sindicam) solicita mais segurança no transporte de cargas e melhoria na qualidade da malha viária no acesso ao Porto de Paranaguá, com sinalização adequada, limpeza e iluminação das vias, ampliação das faixas de rolagem e construção de túneis e viadutos. O sindicato também pede a construção de estacionamentos e pátios para abrigar transportadores.

Para o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura é necessária a implantação de uma Delegacia da Mulher em Paranaguá, garantindo que as vítimas sejam acolhidas por delegadas mulheres, especializadas no atendimento a casos de violência de gênero.

Já entre as demandas elencadas pelo Comitê Territorial de Desenvolvimento do Litoral do Paraná está a construção da Ponte de Guaratuba; a pavimentação asfáltica da estrada de Guaraqueçaba à Antonina; a duplicação da rodovia entre Paranaguá e Praia de Leste, no município de Pontal do Paraná; a construção de uma nova estrada ligando a cidade de Antonina à BR-277; a construção de uma faixa de infraestrutura em Pontal do Paraná para desafogar a PR-412, ligando a PR-407 à Pontal do Sul; a duplicação da rodovia entre Guaratuba e Garuva; e a criação de uma nova estrada de ferro ligando Curitiba à Paranaguá.

O Instituto de Turismo e Eventos de Paranaguá reivindica a revitalização da BR-277 na área urbana; a melhoria da segurança pública e da infraestrutura do centro histórico; a implantação de políticas e cursos de capacitação empresarial e da mão-de-obra local; além de obras de revitalização na região turística de Paranaguá, como o terminal hidroviário, o Mercado do Peixe, o Aquário, os trapiches, o complexo Turístico Mega Rocio, entre outros.

População pode apresentar pedidos e sugestões individualmente

Demais sugestões

A Associação Comercial e Empresarial de Matinhos reivindica apoio para a finalização das obras de duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek e a reforma da orla da praia no trecho entre os balneários de Praia Grande e Flórida. Já a Associação Amigos Protetores elaborou propostas para diminuir o abandono e sofrimento dos animais, sugerindo a realização de campanhas de castração gratuita e a chipagem de cães e gatos pertencentes à população das ilhas de Paranaguá e a vacinação dos animais.

Entre outras propostas, a Frente Intersindical de Paranaguá, que reúne diversos sindicatos de trabalhadores portuários do Litoral, pede apoio dos parlamentares para a busca da ampliação do mercado de trabalho dos trabalhadores portuários avulsos nas operações do Porto de Paranaguá. Além disso, solicita viabilização dos investimentos necessários para modernizar a infraestrutura portuária. Já a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) – Campus de Paranaguá solicita apoio para implantação do curso de enfermagem no local.