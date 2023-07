Matinhos realiza pré-conferências sobre segurança alimentar e nutricional

Continua nesta sexta-feira (7) a série de três discussões da Pré-Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em Matinhos. Participam representantes do poder publico e da sociedade civil.

O tema nacional deste ano é “Erradicar a fome e garantir direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”, dividido em três eixos.

O primeiro eixo foi apresentado na quarta-feira (5) no Cras Albatroz. O assunto foi “Determinantes estruturais e macrodesafios para a soberania e segurança alimentar e nutricional”.

Na nesta quinta-feira (6), a pré-conferência foi realizada no Cras Mangue Seco, e teve como tema “Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e Políticas Públicas garantidoras do Direito humano à alimentação adequada”.

Já nesta sexta-feira (07), a terceira pré-conferência terá como tema “Democracia e Participação Social”. Será das 13h30 às 17h, no CCI Banho Mar.

Após as três pré-conferências, acontecerá a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento está programado para o próximo dia 19 de julho (quarta-feira), das 13h30 às 17h, no Complexo Educacional Francisco dos Santos Júnior, que fica no Tabuleiro.

O resultado da conferência vai nortear as ações para o setor em Matinhos, seguindo a determinação do atual governo federal de resgatar as políticas públicas de erradicação da fome, da alimentação saudável com participação social e democracia.

Redação do Correio com informações e fotos do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos