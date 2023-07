Avião é encontrado e governador confirma morte de 3 ocupantes

Heitor Genowei Junior (Viaje Paraná), Felipe Furquim (Casa Civil) e Jonas Julião (piloto) estão desaparecidos

Foi encontrado agora à tarde, o avião monomotor que estava desaparecido desde a segunda-feira (3) foi encontrado próximo ao Pico Canasvieiras, na Serra do Mar.

Na sua primeira manifestação oficial sobre o assunto, o governador Ratinho Junior confirmou, no site do governo, a morte dos servidores Felipe Furquim e Heitor Genowei Junior e do piloto Jonas Borges Julião, os três ocupantes do avião. “Nesse trágico acidente aeronáutico perdi amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão. Deixo toda a minha solidariedade às famílias nesse momento de intensa dor”, comentou, em seguida, nas redes sociais.

De acordo com coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Estado, dois corpos foram localizados junto com os destroços do avião. Em seguida, foi informado que dois corpos estavam dentro da aeronave e um na parte debaixo. Os corpos vão ser trazidos para o Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba.

Os voos do avião da FAB na região do Pico Canasvieiras

As buscas foram feitas com o auxílio de um avião da Força Aerea Brasileira (FAB), helicópteros e equipes por terra. Dezenas pessoas se infiltraram na mata e a ação teve um reforço nesta sexta-feira devido a previsão de chuvas na região a partir de sábado (8).

O local onde o avião caiu é de difícil acesso e as equipes de busca pedem para que a população não tente chegar ao local.

O avião decolou do aeroporto de Umuarama, na região Noroeste do Paraná, às 7h50 e deveria pousar perto das 10h30 em Paranaguá. O último sinal do monomotor foi emitido às 10h14, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba.

Os dois funcionários usaram um avião particular do empresário João Cezar Passos, mas teriam um compromisso oficial, em um assunto relacionado ao Porto de Paranaguá: “Eles avaliariam a atracagem de futuros navios de turismo no Litoral”, informou o governo.