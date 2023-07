Matinhos tem Festa “Salve a Malandragem” com a Roda das Manas

Acontece hoje (sábado, 8), a Festa Salve a Malandragem, no Espaço Cultural Bah, em Matinhos.

Terá samba com a Roda das Manas, música de terreiro com Tony de Oxóssi, videokê, bazar, chopp. comidas e ainda tem campeonato de truco com ótimos prêmios (o terceiro é uma garrafa de cataia).

O Espaço Cultural da Bah fica na Rua da Paz, 89, esquina com Rua Brunislawa Krull (rua do canal atrás da prefeitura).

A festa começa às 17h. Os ingressos antecipados custam R$ 10 e e podem ser adquirido com Matheus no whatsapp 41 9 9286-9061 ou no local.

Esta festa é uma iniciativa beneficente dos filhos e amigos do Ilê Axé Igbá Oni Opará-Templo Natural Axé Flor de Ouro e Maria Padilha, comunidade tradicional de Terreiro de Matinhos.