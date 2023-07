Concurso da Guarda Municipal de Guaratuba tem erros nas provas, informa Portal da Cidade

Candidatos que realizaram o concurso público para a Guarda Municipal de Guaratuba reclamaram de problemas de impressão na prova aplicada neste domingo (9). A notícia é do Portal da Cidade Guaratuba. Leia:

O primeiro e mais grave erro foi a inclusão de 5 questões a mais do que as estipuladas no edital. Os candidatos foram orientados a não responder as cinco últimas questões. Além disso, houve um erro na impressão da numeração das questões, que foram divididas de 1 a 15 e de 21 a 25, pulando as questões 16, 17, 18, 19 e 20.

Outra reclamação constante é o fato de não terem sido incluídas perguntas sobre a história de Guaratuba na prova.

No ano passado, durante as provas para o concurso público municipal, também ocorreram reclamações relacionadas a erros e falta de organização. Naquela ocasião, algumas provas tiveram mais de 5 questões anuladas.

O Correio aguarda manifestações da Prefeitura de Guaratuba e da Unioeste e este conteúdo será atualizado se houver alguma resposta.

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba