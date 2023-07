Deputados pedem para BNDES votar contra privatização da Copel

Roberto Requião, Arilson Chiorato e Requião Filho | foto: Eduardo Matysiak / arquivo

Em um novo esforço para impedir a privatização da Copel, deputados estaduais e deputados federais apresentaram ao BNDES um pedido para que a instituição vote contra a privatização da Copel na assembleia geral de acionistas da empresa, que acontece hoje segunda-feira.

O pedido foi feito na semana passada e o BNDES já atendeu em parte. Leia no final.

Arilson Chiorato, deputado estadual e presidente do PT no Paraná, afirma que trata-se de “uma importante atitude tomada pelo BNDES, pois assim como o povo do Paraná estão preocupados com o processo de privatização maléfico que pode retirar a nossa soberania energética e fazer com prejuízos enormes tomem conta do Paraná”.

“A venda da Copel precisa ser barrada a todo custo”, afirmou o líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, deputado Requião Filho. “O governo federal deve ao Paraná este respeito e este cuidado. A privatização é um escárnio com o povo paranaense, pois vai aumentar as tarifas e diminuir os investimentos, prejudicando o agro, as indústrias, as empresas e as famílias paranaenses”, disse.

Os deputados argumentam que o resultado da privatização da Copel será o aumento dos bônus e das remunerações de executivos, aumentos do lucro dos acionistas, e, principalmente, a redução da qualidade dos serviços, dos investimentos, e o aumento significativo do valor da tarifa de energia elétrica.

Além disso, caso a mudança na estrutura da empresa seja aprovada, impondo limitação ao direito de voto previsto na lei estadual, haverá prejuízo à União, decorrente da desvalorização e entrega das ações de titularidade do BNDESPAR por valor muito inferior ao de mercado. O BNDES detém 12,4% de ações com direito a voto (ordinárias) e 31,2% em ações preferenciais, perfazendo uma participação societária de 23,96% do Capital Social da Copel.

Assinam o pedido os deputados Requião Filho, Ana Julia, Arilson Chiorato, Dr. Antenor, Goura, Luciana Rafagnin, Professor Lemos e Renato Freitas, além dos deputados federais Carol Dartora, Elton Welter, Gleisi Hoffmann, Tadeu Veneri e Zeca Dirceu.

Neste domingo, a Copel informou que recebeu comunicação do BNDESPar, seu acionista, pedindo que a empresa retire da pauta da assembleia geral extraordinária (AGE) as discussões sobre migração da Copel para o Novo Mercado da B3 e eventual conversão de ações preferenciais em ordinárias. A notícia é da agência Reuters.

A Copel informou à agência que o pedido do BNDESPar não interfere nas demais ordens da assembleia, “especialmente na proposta de privatização da Copel através de sua transformação em uma companhia de capital disperso e sem acionista controlador”.

A Copel afirmou ainda que analisará oportunamente a submissão aos acionistas a deliberação sobre a ida ao Novo Mercado, “segmento especial exclusivo para companhias que adotam as mais elevadas práticas de governança corporativa, um dos pilares da estratégia da Copel”.

Fotos: Eduardo Matysiak