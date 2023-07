Pontal recebe inédito Circuito Brasileiro de Bodyboarding Profissional

O Estado do Paraná e a Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná apresentam a 3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding PRO 2023 que ocorrerá no balneário de Ipanema

Os dias 13 a 16 de julho de 2023 irão marcar o esporte paranaense. Pela primeira vez na história, o estado receberá uma etapa do circuito brasileiro de bodyboarding, trazendo para Pontal do Paraná os melhores atletas do Brasil disputando 1.000 pontos válidos pelo circuito nacional.

Serão aproximadamente 150 atletas na disputa em diferentes categorias. Além dos profissionais, que buscam ranquear e brigar pela premiação que totaliza R$ 35 mil reais, homens e mulheres, amadores, master e PCDs terão a oportunidade de participar deste momento histórico.

“É uma grande notícia o Paraná receber o Circuito Brasileiro de Bodyboarding pela primeira vez na história. Essa conquista representa o reconhecimento do potencial de nosso estado, de nossos gestores do esporte, nosso potencial de formação de atletas e como um destino certo para a prática de alto nível. Além disso, mostra o crescimento da modalidade em nossa região”, comemora o presidente da Federação Paranaense de Bodyboarding, Andrio Costa.

De acordo com diretores da Federação, a etapa proporciona aos atletas locais a oportunidade de competir em casa, diante do seu público e em condições conhecidas. Isso ajuda a promover os talentos locais e fortalecer a cenário no estado. “Estamos entregando aos atletas uma experiência única, competir no quintal de casa, com amigos e familiares em um pico conhecido por eles. Estamos entregando também uma nova opção ao bodyboarding brasileiro, que poderá contar com o apoio e o potencial do Paraná”, completou Rafael Guimarães.

Mas não são apenas os atletas que estão comemorando, gestores municipais e do governo estadual veem de maneira muito positiva o evento que trará muitos benefícios para a região. O evento também irá estimular a economia local, impulsionando os setores de hotelaria, restaurantes, lanchonetes, bares e o comércio, à medida que os participantes, seus acompanhantes e equipes e demais espectadores se hospedam, se alimentam e façam compras na região durante o período do evento.

A expectativa são cerca de 300 pessoas ligadas diretamente à competição movimentando a econômica local, além de proporcionar um atrativo para turistas e moradores.

“O evento do porte como o Circuito Brasileiro traz visibilidade ao Paraná como um destino turístico para quem pratica o bodyboarding, o surf e outros esportes de contato direto com a natureza. Temos certeza que este evento vai impulsionar o turismo esportivo local, trazer visitantes de outras regiões durante e após a etapa”, projeta Stéfano Triska, atual vice-presidente da CBrasb (Confederação Brasileira de Bodyboarding).

A realização do Circuito Brasileiro no Paraná requer uma infraestrutura adequada, tanto para a competição quanto para a recepção dos atletas e do público. Foi necessário estabelecer parcerias com a Secretaria de Esporte do Estado, na figura do secretário Hélio Renato Wirbiski, e com a Prefeitura de Pontal do Paraná, na figura do prefeito Rudão Gimenes, conferindo a estrutura adequada de segurança, organização e suporte logístico para o sucesso do evento.

“Esperamos que essa primeira edição do Brasileiro no Paraná seja um marco histórico abrindo caminho para futuras edições. Dessa forma consolidamos nosso estado como um polo da modalidade e anualmente podemos entregar um evento importante como este ao nosso litoral”, finalizou Costa, da FPB.

O Paraná Bodyboarding PRO 2023 é promovido pelo Governo do Estado do Paraná através da Secretaria de Esportes e JAN ( Jogos de Aventura e Natureza) e Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná através da Secretaria Municipal de Esportes Cultura Lazer e Juventude, e contempla as seguintes categorias:

Profissional (masculino e feminino)

Amador (masculino e feminino)

Master (masculino e feminino)

SUB-18 (masculino)

PCD (mista)

As inscrições estão abertas com vagas limitadas e deverão ser feitas pelo link, Jogos Av Nat PR Pro Open 2023 | e-inscrição (e-inscricao.com), até o dia 10/07.

Informações de turísticas:

Onde ficar, onde comer, onde ir em Pontal do Paraná?

As informações turísticas do município de Pontal de Paraná estão disponíveis no site www.pontalasuapraia.com.br onde encontrarão pousadas, restaurantes, bares, lojas comerciais, hotéis, pontos turísticos entre outros.

Praia de Ipanema local do evento: https://goo.gl/maps/rUNoFp3H5FcE2GEL9

Como chegar?

Preparem-se e sejam bem-vindos ao maior contínuo bem conservado de Mata Atlântica do planeta, desfrutem da sua rota, pois o principal ponto de partida para o litoral paranaense é a cidade de Curitiba, considerada a Capital Ecológica Brasileira, e a partir dela você atravessará a Mata Atlântica até chegar ao nosso litoral.

Pontos de interesse:

Local: Aeroporto Afonso Pena https://goo.gl/maps/GKbJSK22REew6LCT8

Local: Rodoviária de Curitiba https://goo.gl/maps/vY3cyZaGLqyBAHNq8

Passagens de ônibus: Viação Graciosa (viacaograciosa.com.br)

Entrada da Estrada da Graciosa: https://goo.gl/maps/hmaULLyY8uh5QRwK7 é uma opção que vem de São Paulo pela BR-116

Se você vem de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul pela BR-101, você poderá utilizar a rota litorânea atravessando a Baía de Guaratuba que é um santuário ecológico com inúmeras ilhas, mangues e rios, tendo ao fundo a Serra do Mar. Após a a travessia chegará em Matinhos onde poderá vislumbrar a engorda da orla realizada pelo Consórcio Sambaqui.

Ferry Boat Guaratuba: https://goo.gl/maps/21So7NDp2ZTCcS3V8

Se você quer fazer um passeio turístico aproveite um dos melhores passeios de trem do mundo segundo o The Guardian e o The Wall Street Journal. Você terá maiores informações no site Home – Serra Verde (serraverdeexpress.com.br).

Apresentação: Governo do Estado e Prefeitura de Pontal do Paraná

Realização: FPB ( Federação Paranaense de Bodyboarding)

Homologação: CBrasb (Confederação Brasileira de Bodyboarding)

3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 2023

Quando: 13,14,15 e 16 de julho 2023

Onde: Praia de Ipanema – Pontal do Paraná

Mais informações: (41) 9 9159 4683 (Andrio Costa)

Inscrições:

Jogos Av Nat PR Pro Open 2023 | e-inscrição (e-inscricao.com)

Mídias sociais:

https://www.facebook.com/paranabodyboarding/

https://www.instagram.com/fpbodyboarding/

FPB – Federação Paranaense de Bodyboarding (https://www.fpbparana.com.br)