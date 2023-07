Ciclone afunda barco em Guaratuba e faz trem parar na Serra do Mar

O ciclone extratropical que causou estragos nos estados das regiões Sul e Sudeste, nesta quinta-feira (13), deixou marcas no Litoral do Paraná.

De acordo com o Simepar, as rajadas de vento alcançaram 84,6 km/h em Antonina e 73,1 km/h em Guaratuba. Na baía de Guaratuba, um barco de pesca que estava ancorado virou e afundou. A travessia do ferry boat foi interrompida por algumas horas e só voltou a funcionar perto do meio-dia.

Na descida da Serra do Mar, em Morretes, um trem de 21 vagões e com 943 passageiros da Serra Verde Express ficou cerca de 10 horas parado por causa de árvores e galhos que caíram sobre os trilhos.

Em toda a região houve destelhamentos, quedas de árvores e falta de energia. Em Guaratuba, por exemplo, parte dos bairros Brejatuba e Coroados e a Barra do Saí inteira estão sem energia na manhã desta sexta-feira (14). Também em Guaratuba, uma casa no bairro Carvoeiro ficou totalmente destruída. Também há relatos de residências destruídas no bairro Coroados.

Morretes também teve destelhamentos, sobretudo na área rural e a Defesa Civil providenciou lonas para cobrir as casas atingidas. Em outras cidades também foram distribuídas lonas.

Levantamento feito pela Copel na tarde de ontem, apontava que aproximadamente 700 mil consumidores foram afetados pelo vendaval no estado. Mais de 100 mil ainda estavam sem energia. Em Guaratuba, a cidade mais afetada do Litoral, foram registrados 8.332 desligamentos.

Em Matinhos, equipes das secretarias do Meio Ambiente e de Obras e do Departamento de Iluminação Públicas realizaram reparos e removera árvores que foram derrubadas pela força dos ventos. Os trabalhos aconteceram durante todo o dia.