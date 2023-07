Matinhos tem mais 75 vagas em 3 cursos de qualificação profissional

O Governo do Estado ampliou a oferta de qualificação profissional para a comunidade de Matinhos, Serão mais 75 vagas para três cursos técnicos gratuitos na área da construção civil. A ação é desenvolvida pelo Instituto Água e Terra (IAT), em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), como contrapartida social das obras na orla de Matinhos.

São 25 vagas disponíveis em três cursos. A primeira capacitação é para Técnicas de Construção Civil em Alvenaria, entre os dias 17 e 25 de agosto. Na sequência, haverá aulas de Pintura de Obras, entre 25 de agosto e 6 de outubro. Já de 9 de outubro a 14 de novembro ocorre o curso de Instalações Hidráulicas Prediais. As aulas serão no sempre período noturno, às segundas, quartas e sextas-feiras, no Centro Comunitário Profissionalizante (CPP). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas diretamente no próprio CPP.

Outros cursos estão previstos para ocorrer até outubro de 2024. A previsão é que 16 áreas de atuação profissional sejam contempladas, envolvendo serviços como marcenaria, obras civis, atendimento ao turista, informática, hotelaria, gastronomia, entre outros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3452-8050.

Os cursos e as datas:

Técnicas de Construção Civil em Alvenaria – aulas de 17 de julho a 25 de agosto

Pintura de Obras – aulas de 25 de agosto a 6 de outubro

Instalações Hidráulicas Prediais – aulas 9 de outubro a 14 de novembro

Local: Centro Comunitário Profissionalizante (CCP) Vereador Mário Braga, na Av. Paraná, 462, bairro Tabuleiro

Inscrições Gratuitas. Carga horária de 80 horas