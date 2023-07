Dia do Montanhista de Antonina será comemorado neste sábado

Será neste sábado (15) o evento do Dia do Montanhista de Antonina, celebrado no dia 13 de julho. A data lembra a conquista do cume do Pico Paraná, a mais alta montanha do sul do Brasil, com 1.877 metros, em 1941.

Os primeiros homens a pisarem no topo do Pico do Paraná foram Rudolfo Stamm e Alfred Mysing, porém isso só foi possível graças ao estudo e à liderança do geólogo alemão Reinhard Maack, que organizou a expedição.

O encontro será no Restaurante Brisa do Mar, no mercado Municipal de Antonina, de onde os participantes poderão observar o Pico Paraná.

Em seguida, haverá a exibição no Armazém Macedo do filme “Maack, profeta pé na estrada”, de Frederico Füllgraf, sobre a vida e obra naturalista, geólogo e explorador.

A comemoração contará com a participação do Henrique Paulo Schimdlin, o Vitamina,que vai completar 93 anos de vida, grande parte dela dedicada ao montanismo.

Data: 15 de Julho 2023

Horário: 13h30 Local: Brisa do Mar – Mercado Municipal

🌄Cardápio do Montanhista.🌄

🥘Barreado na Panela de Barro.

🍲Muqueca de Siri

🍲Camarão 7 barbas ao molho com palmito

🍲Bananas à milanesa

$50 por pessoa. (Fell free)

Sob encomenda : tainha assada recheada