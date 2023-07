Concurso de Gastronomia Caiçara desafia chefs de Pontal do Paraná

Competição vai eleger os melhores PFs, petiscos e cambira tradicional de Pontal do Paraná

Até o final do mês de julho, acontece a terceira edição do Festival de Gastronomia Caiçara, em Pontal do Paraná. Em paralelo ao evento, também ocorre o Concurso de Gastronomia Caiçara, a competição que vai eleger os melhores pratos preparados caiçara nas versões Prato Feito, Petiscos de Boteco e Cambira Tradicional. Dos 29 restaurantes inscritos no Festival, 13 participam do Concurso.

A ideia da promoção é desafiar a criatividade de comerciantes e cozinheiros para estimular as vendas e apresentar ao público a qualidade da culinária local aproveitando para exaltar a cambira. A iguaria tem como data comemorativa, no município de Pontal do Paraná, o dia 18 de julho. A relação completa de restaurantes, pratos e demais informações estão no site https://gastronomiacaicara.com.br/

Para avaliar o sabor, a apresentação e autenticidade de cada um dos pratos, quatro jurados foram convidados: Karla Manfredini, estudiosa da cozinha de herança e do conceito slow food; José Reis de Freitas Neto, Sócio-fundador da Sabbor Brasil Alimentos; o instrutor de Gastronomia no Senac de Caiobá, Jackson Pasturczak e a chef de cozinha Nadya Leyser.

Pratos concorrentes – Na categoria Prato Feito, nove restaurantes disputam a edição 2023 do Concurso. Em Pontal do Sul, o Restaurante da Ivete concorre com o Linguado grelhado, purê de banana da terra e croquete de cambira.

Também em Pontal do Sul, a Cambira do Lanço é a versão de PF do Caiçara da Néia, que é servida com arroz, feijão, cambira, farinha branca e croquetes de banana.

Vencedor da primeira edição do Concurso, em 2021, o Café Caiçara preparou um strogonoff de cambira feito com abóbora cabotiá e creme de palmito.

No Balneário Grajaú, a Pousada Guairicana concorre com um escabeche de cambira. Em Canoas, o restaurante D`Rose participa com a moqueca de cambira. A Cambira à moda Portuguesa é a atração do Simples Gastrobar, em Praia de Leste. O Bamboo Bar e Cozinha oferece um Teppan de Cambira e o restaurante La Playa, em Shangri-la, um Bobó de Camarão acompanhado de arroz cremoso com abobrinha recheada com cambira.

Na categoria petiscos, 12 restaurantes preparam quitutes feitos com a cambira. Tem hambúrguer, croquete, bolinho de aipim com cambira, tartelete, uramaki, pastel e até charutinho com a iguaria.

Participam da competição de Cambira Tradicional o Café Caiçara no balneário de Guaraguaçu e em Praia de Leste os restaurantes Yotto Sushi, Simples Gastrobar e o Bamboo Bar & Cozinha.

Cambira, a grande estrela – Patrimônio da cozinha brasileira, a Cambira é originalmente preparada com peixe seco e defumado, acompanhada da banana e pirão. Há mais de 300 anos, os portugueses introduziram o sal na região, que passou a ser utilizado na conservação do peixe – especialmente da Tainha que é abundante no litoral do Paraná. O nome (Cambira) remete ao cipó muito presente no litoral, conhecido por sua flor de cor roxa, que era a base do varal usado para a defumação. Uma vez seco, o peixe vai para a panela de barro com água e especiarias (tomate, pimentão, coentro, pimenta e bananas), e vira um caldo grosso. O prato é servido com pirão, salada e arroz.

Realização e apoios – O Festival de Gastronomia Caiçara é realizado pela Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná com apoio da Adetur Litoral, Governo do Estado, Sebrae e Comtur.

Festival de Gastronomia Caiçara

Data: 01 a 30 de julho de 2023

Informações: https://gastronomiacaicara.com.br/