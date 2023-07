29ª Festa da Tainha de Nova Brasília movimenta o turismo na Ilha do Mel

Em Nova Brasília, a 29ª Festa da Tainha acontece desde o último dia 1º e segue até 29 de julho com entrada gratuita. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 30 mil pessoas de todo o Brasil e exterior durante todo o mês de evento.

A realização é da Associação dos Nativos da Ilha do Mel (Animpo) com patrocínio da pousada Astral da Ilha e copatrocínio da Santacosta. O apoio cultural fica por conta da Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur), Prefeitura de Paranaguá e Instituto Água e Terra (IAT) com apoio ainda do comércio local, entre mercados, pousadas e a Associação de Barqueiros das Baías do Litoral Norte do Estado do Paraná (Abaline).

“A Festa da Tainha é o evento comunitário mais tradicional da Ilha do Mel e promete, mais uma vez, movimentar o turismo local com cerca de mais de mil pessoas por dia”, diz Felipe Andrews Gonçalves, um dos organizadores do evento.

Andrews explica que a Festa da Tainha é um evento realizado pela comunidade. “Inicia com os pescadores, que são moradores e fazem a pesca artesanalmente, no pé do Farol das Conchas. Nós compramos a pesca dos próprios pescadores da região e os moradores produzem, temperam e preparam a tainha para depois servir aos turistas durante a festividade, ou seja, todos que trabalham na festa são nativos da Ilha do Mel”, destaca.

Programação

A festividade conta com um cardápio especial de pratos típicos, com destaque para a tainha que será servida de diversas formas: tainha assada, em postas, tainha moda do pescador (como as famílias da Ilha costumam preparar a tainha), ova de tainha, no Terminal de Embarque de Nova Brasília (trapiche). Quem for ao evento neste ano, poderá também provar outras iguarias como isca de peixe, filé de peixe, porção de camarão, camarão sete barbas, camarão branco, entre outras porções.

Além da gastronomia, o evento contará com a atração cultural do fandango caiçara, expressão musical-coreográfica-poética e festiva, típica do Litoral Paranaense; o tradicional desfile da rainha da festa; diversos shows sertanejos, de reggae, pop rock, samba e MPB; competições, como a tradicional corrida dos carreteiros, corrida de canoa e torneio de futebol; mutirão de limpeza; entrega de mudas; dia da comunidade; bingo; atividades infantis e gincanas.

29ª Edição da Festa da Tainha da Ilha do Mel

Local: Nova Brasília.

Data: 1º a 29 de julho.

Horários: de segunda a sexta-feira das 10h às 23h; finais de semana das 10h às 3h.

Entrada gratuita.