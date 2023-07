Esportes do Festival de Inverno continuam neste final de semana

Foto: Secretaria de Esporte

Desde a última semana, o Festival de Inverno dos Jogos de Aventura e Natureza vem movimentando o litoral paranaense com atrações e campeonatos esportivos. Ao todo são 40 modalidades esportivas realizadas até o dia 23 de julho.

O Festival de Inverno é a segunda etapa do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza de 2023. O evento é organizado pela Secretaria do Esporte, e realizado em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e Secretaria de Cultura, com apoio das prefeituras e das federações esportivas.

Neste final de semana (15 e 16), 16 eventos acontecem simultaneamente em seis cidades: Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Em Pontal do Paraná acontece o Circuito Brasileiro de Bodyboarding com atletas de nível internacional competindo, e também a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Enduro Equestre, uma prova diferenciada na beira da praia, destaca a Secretaria de Esportes.

Haverá, também, as disputas dos campeonatos paranaenses de futevôlei, natação em águas abertas, patinação de velocidade, teqball, skate, além de ultramaratona no Morro dos Perdidos, BMX freestyle, balonismo, baseball kids, escalada, tiro com arco, voo livre, motocross, corrida de aventura e o Circuito Paranaense de Vôlei de Praia.

Confira a programação completa do Festival de Inverno:

Antonina

15 a 16/07 – Beach Soccer – Caveirão

Guaratuba

15/07 – Ultra maratona Dos Perdidos – Morro Dos Perdidos

15 a 16/07 – Campeonato Paranaense de Futevôlei – Complexo Esportivo

15 a 16/07 – Mano A Mano X1 – Complexo Esportivo

16/07 – Campeonato Paranaense de Águas Abertas – Praia Central

16/07 – Campeonato Paranaense de Patinação de Velocidade – Orla de Guaratuba

16/07 – Campeonato Paranaense de Teqball – Complexo Esportivo

Matinhos

14 a 16/07 – Campeonato Paranaense de Beach Tennis – Em Frente Ao Sesc

14 a 16/07 – Campeonato Paranaense de Hand Beach – Em Frente Ao Sesc

16/07 – Campeonato Paranaense de Futebol Americano – Campo de Futebol do Chico

Morretes

15/07 – Campeonato Paranaense de Corrida de Aventura – Praça Dos Imigrantes

Paranaguá

13 a 16/07 – Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia – Aeroparque

15 e 16/07 – Basquete 3×3 – Aeroparque

Pontal do Paraná

14/07 a 15/07 – Campeonato Brasileiro de Bodyboarding – Ipanema

15/07 – Enduro Equestre – Pontal do Sul

15/07 e 16/07 – Campeonato Paranaense de Powerlifting – Calçadão de Ipanema