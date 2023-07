Zé da Ecler recebe Renato Freitas e Tadeu Veneri em duas visitas dos deputados a Matinhos

Nesta quinta-feira (13) o deputado estadual Renato Freitas (PT) esteve em Matinhos e foi recebido pelo prefeito Zé da Ecler (Pode), em seu gabinete. Na pauta da reunião, estavam assuntos como moradia de qualidade, ações em prol da juventude periférica, serviços básicos para as comunidades mais carentes da cidade e a possibilidade de novos projetos e ações benéficas aos moradores.

“O objetivo do encontro foi apresentar o mandato do deputado estadual e suas pautas enquanto segurança, igualdade racial e racismo, moradia e cultura, na perspectiva de consolidar uma parceria entre o parlamentar e o poder público municipal”, informou a assessoria do parlamentar.

Na sexta-feira (14), foi a vez de outro parlamentar do PT, o deputado federal Tadeu Veneri. De acordo com a Prefeitura, entre os assuntos da reunião, que aconteceu no gabinete, estava a construção do novo hospital de Matinhos.

Zé da Ecler informou o deputado sobre o projeto e a situação do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Outro assunto abordado foi a pavimentação das vias públicas. Tadeu Veneri se prontificou a auxiliar com o que for possível.

O deputado estava acompanhado de seu assessor e membro da direção estadual do PT, Augusto Franco; e do filiado ao partido em Matinhos e secretário-executivo do Concidades, Jilberto Saroba.

Também estiveram na reunião o chefe de Gabinete, Carlos Valderi; os secretários João Gaúcho, de Obras; e Mário Braga, de Educação; o diretor da Secretaria da Saúde, José Nascimento; e o assessor jurídico do Gabinete, Leonardo Luís da Silva; além do chefe de Gabinete da Câmara Municipal, James Ribeiro.