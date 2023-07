Festa da Tainha de Matinhos no balneário Gaivotas já começou

Começou nesta sexta-feira (14) e vai até o domingo da semana que vem, dia 23, a 20ª Festa da Tainha de Matinhos.

De segunda a sexta-feira, haverá jantar a partir das 19h30. Aos sábados e domingos, almoço a partir das 11h30 e jantar das 19h30.

E no dia 23 tem o Super Bingo às 16h. O evento acontece na quadra de esportes do balneário de Gaivotas, na rodovia PR-412. A festa é organizada pelas APMFI dos CMEIs Junara e Sarah Mesquita, com apoio da Prefeitura de Matinhos.

Além da tainha assada e de outros produtos da culinária local, tem a programação artística. Confira: