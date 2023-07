Appa mostra projeto de cessão do porto de Antonina para complexo turístico

Audiência pública reuniu um pequeno público em uma mesa na sede do porto | foto: Claudio Neves/Appa

A Appa (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina), ou “Portos do Paraná” apresentou nesta quarta-feira (12), um projeto para cessão do porto público Barão do Teffé, em Antonina. A audiência pública reuniu, presencialmente, poucas pessoas em uma mesa na sede do porto.

A intenção é construir um complexo turístico com marina no local. “A proposta é decorrente de estudos desenvolvidos pela Invest Paraná”, informa a Appa. A ideia é que a cessão seja por 20 anos, após processo licitatório.

Segundo a Appa, a área de 250 mil metros quadrados, denominada ANOP 01, não é operacional para o transporte de cargas e está ociosa. As atividades portuárias no terminal público de Antonina foram encerradas em 2008, por restrições à navegabilidade. Esse fechamento impactou significativamente a economia do município e, com isso, o entorno do Barão de Teffé não registra atividade comercial relevante. A atividade portuária já foi o principal motor econômico do município e, apesar de continuar relevante, atualmente ocorre apenas na área arrendada do Porto Ponta do Félix.

A área onde se pretende instalar o empreendimento é passagem para pontos turísticos importantes do município como a Ponta da Pita e o recém-inaugurado Trapiche – construído pela Appa, como medida compensatória. A cessão onerosa visa investimentos e revitalização dessa área. Segundo a Appa, o projeto é inspirada nos modelos de revitalização do Cais do Valongo, em Santos, e do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

Imagens: Appa

A marina pode abrigar embarcações de diferentes tamanhos, com vagas secas e molhadas. Além de espaço para os diferentes tipos de barcos, o empreendimento poderá contar com área de estacionamento, equipamentos de transporte e manutenção, posto de combustível náutico, equipe de profissionais especializados, loja de conveniência, entre outros. No local também poderiam ser desenvolvidas atividades de lazer, cultura, esporte, comércio, serviços, da indústria náutica, dentre outras, com o objetivo de promover integração entre porto e cidade.

Audiência – A sessão foi híbrida, ou seja, ocorreu presencialmente e foi transmitida também pelo canal da Appa Licitação no YouTube. Teve início às 14h e foi encerrada por volta das 15h20. “Entre presentes e pessoas que acompanharam online, a audiência pública atendeu o seu propósito, contando com representantes da área portuária, poder público e sociedade, que se manifestaram com suas opiniões e contribuições”, afirma a Appa. Os questionamentos presenciais e online foram respondidos na respectiva audiência.