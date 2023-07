ANTT cobra explicações da Serra Verde e da Rumo sobre trem parado com 932 passageiros 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) cobrou informações da Serra Verde Express, empresa responsável pelo trem turístico que, na quinta-feira (13), ficou quase 10 horas parado na Serra do Mar, em Morretes.

A passagem do ciclone extratropical pela região litorânea derrubou árvores e galhos sobre os trilhos da ferrovia. Enquanto era feita a desobstrução, 932 passageiros que faziam o percurso entre Curitiba e Morretes ficaram sem poder sair de dentro do trem. A composição com 22 vagões ficou parada na altura da estação Engenheiro Lange, em Porto de Cima.

Em ofício enviado na sexta-feira (14) a ANTT pergunta qual foi o atendimento prestado aos passageiros durante e após a interdição da ferrovia, as providências tomadas para liberação da via, entre outras informações.

No ofício enviado para a Rumo Malha Sul, concessionária responsável pela ferrovia, foi questionado quais eram as condições da via no dia da interdição, qual foi o atendimento prestado aos usuários do serviço turístico, as providências para liberação dos trilhos e outras informações

Os passeios do trem turístico foram cancelados após o incidente e só foram retomados neste domingo (16).