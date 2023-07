Professor e equipe do IFPR apoiam comunidades no interior do Paraná

Reunião com faxinalenses em Pinhão | fotos:

Duas notícias sobre comunidades tradicionais do interior do Paraná mostram o alcance do trabalho do campus de Paranaguá do IFPR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná).

No final do mês de junho, o Núcleo de Defesa de Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais (Nupovos – sediado no IFPR Paranaguá) esteve no município de Pinhão, na região Centro-Sul do Paraná, para apresentar o parecer técnico emitido por solicitação do movimento faxinalense (Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses – APF) e da Defensoria Pública do Paraná, com o objetivo de apoiar o direito à educação escolar das comunidades faxinalenses.

A reunião contou com a presença de vereadores, lideranças das comunidades e a coordenação da APF. O professor do IFPR Paranaguá Roberto Martins de Souza, coordenador do Nupovos, apresentou os estudos que demonstram o comprometimento de direitos à educação escolar de povos tradicionais, que ameaçam a existência dos povos faxinalenses.

O movimento faxinalense cobra a construção de duas escolas municipais nos faxinais de Bom Retiro e São Roquinho e o estudo embasou a reivindicação.

Nos dias 29 e 30 de junho,desta vez na região Oeste, ocorreu mais uma etapa do curso de Operadores de Direitos Étnicos e Coletivos na modalidade EJA ofertado aos Ilhéus do rio Paraná. O trabalho também é coordenado pelo professor Roberto Martins de Souza.

A etapa presencial compõe a fase do tempo na comunidade realizada em duas oficinas para melhor atender as especificidades das demandas da localidade, uma vez que parte dos ilhéus é atingida pela Área de Proteção Ambiental, a APA, e outra, pelo Parque Nacional de Ilha Grande.

As oficinas foram sediadas em dois municípios: Icaraíma (Atingidos do Parque) e Porto Rico (Atingidos da APA), reunindo mais de 80 ilhéus de diferentes ilhas do rio Paraná vindos de São Paulo, Mato Grosso do Sul e a grande maioria do Paraná.

As atividades de ensino tiveram por objetivo o exercício de delimitação dos territórios tradicionalmente ocupados e a construção dos acordos de uso dos recursos naturais.