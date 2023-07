ICMBio em Matinhos tem sete vagas para agente temporário ambiental

Cargos exigem ensino fundamental completo ou incompleto e remuneração varia entre 1 e 2,5 salários mínimos

Foto ilustrativa: ICMBio

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) realiza Processo Seletivo para contratação temporária de profissionais para atuarem na proteção ambiental de Matinhos.

São sete vagas para agentes temporários ambientais das seguintes áreas: monitoramento ambiental e patrimonial – nível I (5 vagas); apoio à gestão do uso público – nível I (1 vaga); apoio à gestão da unidade de conservação – nível III (1 vaga).

Para a vaga de Agente Temporário Ambiental – Nível I, a exigência é de ensino fundamental incompleto e a remuneração é de 1 salário-mínimo, acrescido dos auxílios legais – hoje em R$ 1.320,00 + auxílios.

Para a vaga de Agente Temporário Ambiental – Nível III, é precios tr ensino fundamental completo e a remuneração é de 2,5 salários-mínimos, acrescido dos auxílios legais – R$ 3.300,00 + auxílios.

Para agente nível III é preciso CNH (Categoria B) e habilitação MAC (marinheiro auxiliar de convés)

As inscrições devem ser realizadas no período de 14 a 18 de agosto, forma presencial, na Sede do ICMBio de Matinhos, localizada na rua das Palmeiras, nº 170, Caiobá, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, ou via internet no link abaixo, mediante o envio da documentação para o seguinte e-mail: [email protected].

Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados por meio da verificação da entrega de documentos, teste de aptidão física e habilidade no curso de ferramentas agrícolas.

Este Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Confira todas as informações e faça inscrição: Processo Seletivo Agente Temporário Ambiental: NGI ICMBio Matinhos

Confira o Edital

Fontes: ICMBio e PCI Concursos