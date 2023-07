Bloqueios na ponte metálica de Morretes vão começar no dia no dia 24

Bloqueios na ponte metálica de Morretes vão começar no dia no dia 24

Foto: DER

Por causa das chuvas, o bloqueio da ponte metálica sobre o rio Nhundiaquara, em Morretes, que iria começar hoje (segunda-feira, 17), foi adiado para a segunda-feira que vem, dia 24. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER), a medida foi necessária devido à previsão de chuvas ao longo da semana na região, que impossibilitam o serviço de solda do novo tabuleiro de gradil metálico da obra de arte especial.

O planejamento do DER é demolir um terço do tabuleiro de concreto atual por semana, já realizando a substituição pelo gradil e permitindo a reabertura do tráfego de veículos em intervalos planejados, inclusive nos finais de semana.

A programação atende a solicitações de lideranças, comunidade e comerciantes e tem o objetivo de garantir o acesso de visitantes ao distrito nos dias e horários de maior movimento, uma vez que o turismo é a principal fonte de renda da localidade. A operação pare-e-siga, típica em obras desse tipo, não será possível neste caso, já que a ponte é de pista única.

A ponte sobre o rio Nhundiaquara, que fica na rodovia PR-411, no distrito de Porto de Cima, já recebeu serviços de tratamento e reforço das estruturas metálicas e de concreto nas laterais e abaixo dela, mas para a etapa final será necessário o bloqueio parcial do tráfego de veículos.

Durante os horários de interdição, usuários podem acessar Porto de Cima ou a PR-410 por meio de Morretes, pela PR-408. Pedestres e ciclistas poderão fazer a travessia mesmo durante os serviços na ponte, por meio de uma passarela temporária ao lado da estrutura.

Os serviços na obra serão executados principalmente durante a noite, sem bloqueios de tráfego nas sextas-feiras e sábados, e no domingo somente após as 22h. Uma iluminação específica para as atividades será empregada durante os trabalhos.