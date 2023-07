Matinhos cadastra comércio interessado em atender Cartão Dignidade

A Secretaria de Assistência Social de Matinhos informa que, com apoio do Setor de Licitação da Secretaria de Administração, está iniciando o cadastramento das empresas interessadas em atender a demanda do Cartão Dignidade.

As empresas poderão vender produtos da cesta básica, além de proteínas (frango, peixe e ovos) e gás para os beneficiários do programa social.

O programa Cartão Dignidade está na fase final de implantação e irá atender as famílias inseridas no programa Cesta Vida. Essa ajuda alimentar vai beneficiar as famílias do município que se encontram em vulnerabilidade social em situação de pobreza ou extrema pobreza.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o recurso investido atualmente no programa Cesta Vida é de quase R$ 500 mil. “Com a adoção do Cartão Dignidade, esse valor vai circular dentro do nosso município, aumentando o poder de compra dos usuários”, destaca.

Empresários que estiverem interessados em fazer parte do processo podem encaminhar a documentação no setor de Protocolo, conforme o Edital de Chamamento n.º 003/2023 – Inexigibilidade 08.

O Edital abaixo está disponível no site do município: https://matinhos.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais