Enduro Equestre em Pontal movimentou a cidade e serviu de testes para futuros eventos

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

No último sábado (15), Pontal do Paraná recebeu uma inédita competição de Enduro Equestre, que faz parte da 2º Etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, promovidos pelo Governo do Estado.

Teve dezenas de cavaleiros e amazonas de todas as partes do estado. O evento chamou à atenção dos pontalenses e de turistas pela cena inusitada de cavalos cavalgando nas areias das praias. E foi muito elogiado pelo público em geral.

O Enduro Equestre são provas a cavalo com percursos de regularidade de 20 e 40 km e provas de velocidade Livre de 60 e 80 km, que acontecerão na areia da praia entre os balneários de Barrancos e Pontal do Sul.

As provas de regularidade respeitam um tempo pré-determinado (geralmente velocidade entre 8 e 12 km/h), ganha quem tiver o tempo menor e o cavalo que tiver menor batimento cardíaco.

Nas provas de velocidade livre ganha quem chegar primeiro, desde que o cavalo tenha batimento cardíaco menor que 64.

Todos os cavalos passam por exames antes, durante e após a prova, denominados “vet checks”. Quem faz 20 km faz o exame inicial e final. Quem faz prova de 40 km passa por exame antes da prova, quando chega em 20 km e uma inspeção final. Ou seja, a cada 20 km o cavalo é inspecionado e a frequência cardíaca do animal precisa estar controlada de acordo com as regras.

O Enduro equestre é fácil de ser praticado, podendo participar cavalos de todas as raças, puros ou mestiços, desde que tenham no mínimo quatro anos de idade. Não há limite de idade para o cavaleiro, o que o torna um esporte familiar.

O diretor de Enduro da Confederação Brasileira de Hipismo, Marcelo Ulsenheimer, um dos organizadores do evento, comentou que a única competição de Enduro Equestre realizada em praia do mundo é na Rivieira Francesa, sendo que o evento realizado no último sábado foi um teste para futuras provas. Os participantes aprovaram e teceram elogios às praias e à estrutura da cidade, assim como ao apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, tendo à frente a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

A La Paloma Escola de Equitação, de Guarapuava, da região Centro-sul do Paraná, teve vários atletas premiados, de todas as idades.

Elaine Maria Basso, proprietária da escola e fundadora da Associação das Escolas de Equitação de Guarapuava explicou um pouco sobre seu trabalho e fez comentários sobre a experiência de ter cavalgado por aqui e trazido seus alunos: “Surgiu da necessidade de aprender a conviver e entender mais o cavalo, nós trabalhamos desde 2010 e temos uma Equoterapia. Nós viemos em massa para Pontal, para disputar os Jogos da Aventura e da Natureza. Participamos de 3 categorias: iniciante e regularidade 20 e 40 km. Temos equipes mirins, de jovens e adultos. Foi maravilhoso ter feito um enduro na praia, a sensação é indescritível, as crianças adoraram. A ideia de você correr olhando para o mar é outro mundo, bem diferente do que estamos acostumados, pois fazemos trilhas e estrada geralmente. Todos nós adoramos ter estado em Pontal do Paraná e agradecemos a receptividade”, disse Elaine.

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, e o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld, estiveram na premiação no final da tarde da sábado, agradecendo os elogios recebidos pelos organizadores e premiando os atletas que participaram do Enduro Equestre.