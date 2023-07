Cattalini Terminais, Rocha Terminais e Associação de Surf de Paranaguá unem esporte e preservação do meio ambiente

Além das baterias e das premiações, houve uma ação ambiental, com limpeza da praia, coleta e separação de resíduos.

Alguns dos principais nomes do surf nacional estiveram reunidos no último final de semana, na Ilha do Mel, para o Eco Ilha Open 2023, campeonato válido como etapa do Circuito Paranaense Amador, patrocinado pela Cattalini Terminais Marítimos e Rocha Terminais.

Neste ano, participaram 82 atletas de alto nível vindos de Ubatuba (SP) Florianópolis, Itajaí e São Francisco do Sul (SC), Torres (RS) e de todas as praias do Paraná que aproveitaram condições épicas em relação ao mar.

“O nosso evento ofereceu a melhor premiação do circuito paranaense de surf (em torno de R$ 22 mil em prêmios), além da passagem aérea para o Peru (considerado o Havaí na América do Sul), entregue ao grande campeão da categoria Open – Aminandes Pamplona”, declarou Alessandro do Rosário, presidente da Associação de Surf de Paranaguá (Aspar).

Segundo o presidente da Aspar, o Eco Ilha Open 2023 evidenciou que a nova geração de surfistas (crianças e adolescentes) está muito bem representada no esporte, “com a participação de atletas que concorrem em campeonatos mundiais, como: Anuar Chiah, Ryan Coelho e Luara Mandeli”.

Além dos destaques para os jovens surfistas, o evento priorizou a igualdade de gênero, oportunizando às mulheres participações na arbitragem, staff técnico e locução. O campeonato também premiou homens e mulheres com os mesmos valores em dinheiro, o que normalmente não acontece em outros esportes.

Meio ambiente

No domingo (16), além das baterias e das premiações, houve uma ação ambiental, com limpeza da praia, coleta e separação de resíduos, realizada pelos Grupos de Voluntários das empresas Cattalini e Rocha, além da ONG Parceiros do Mar e acadêmicos da UFPR Litoral.

“As ações ambientais realizadas pelos voluntários da Cattalini visam sensibilizar a comunidade por sua responsabilidade na conservação do meio ambiente e engajar outras empresas nesta causa tão urgente e essencial, não somente para sociedade, gerações futuras, mas pela própria perenidade do negócio. Hoje tivemos uma grata surpresa; pois recolhemos menos lixo do que nas edições passadas, dando a esperança de que as pessoas estão tendo maior consciência ambiental”, destacou Fábio Martins Jorge, controller da Cattalini.

O trabalho de coleta de resíduos na orla durou cerca de 1 hora e foi encabeçada pelo Grupo de Voluntariado da Cattalini Terminais em conjunto com voluntários da empresa Rocha. No total, foram recolhidos 50 kg de resíduos. Na edição anterior quase 100 quilos de resíduos foram retirados da orla.

Durante o mutirão, pedaços de vidro, palitinhos de pirulito, seringas, latas de alumínio, peças de roupas foram os itens mais encontrados.

“Sabemos que não vamos conseguir acabar com o problema, mas queremos deixar aqui um legado e exemplo para que mais pessoas se engajem nessa ação, porque a prioridade em nossos eventos é a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, junto com o espetáculo do surf”, avaliou o presidente da Aspar.

Apresentado pela Cattalini Terminais Marítimos, o campeonato integra a programação dos 375 anos de Paranaguá e conta com o apoio da Prefeitura da cidade. A organização fica por conta da Associação de Surf de Paranaguá (Aspar) e supervisão da Federação Paranaense de Surf (FPS).

Voluntários

“Temos uma parceria consolidada com a Aspar, proporcionando um projeto que leva o esporte e a educação para alunos de escolas públicas e esse mutirão de limpeza é importante porque fortalece nossa união e gera importantes lições de cidadania e preservação do meio ambiente”

Fernando Pereira, gerente de Saúde, Segurança, Proteção Ambiental e Qualidade (SSPAQ), da Cattalini Terminais Marítimos

“Essa é a minha quarta ação e espero que tenha muito mais. A ação deste domingo foi muito gratificante e poder ver o empenho do pessoal, vestindo a camisa de voluntário e fazendo a diferença”.

Fernando Martinatto Antonio – Analista de Segurança Patrimonial da Cattalini Terminais Marítimos

“É a primeira vez que participo da ação voluntária da Cattalini e eu acredito que todos estão dedicando amor nesta ação de limpeza. Todos vieram por livre e espontânea vontade porque sabem que é uma boa ação e eu adoro fazer isso”

Manuela Siqueira – Agente de Segurança da Cattalini Terminais Marítimos

Resultados

Open Feminino

Luara Mandelli Gabriely Vasque Clara Chaves Andressa Carvalho

Open

Aminandes Pamplona Gustavo Valentim Lucas Cainan Anuar Chiah

Universitário

Gustavo Valentim Petare Reichert Ricardo Tavares Bryan Neves

Grand Master

Alex Lima Fernando Júnior Ricardo Tavares Luiz Soares

Master

Ronaldo Alves Vicente Moser Marcio da Veiga Elton Jonaites

Sub12

Gabriel Chiah Gustavo Pires Davi Marques Kalani Partel

Sub14 Feminino

Kauanny de Souza Isabela Aoto de Liz Duda Vasque Rafaela Aoto de Liz

Sub14

Anuar Chiah Kauã Carvalho Gabriel Chiah Davi Marques

Sub16 Feminino

Luara Mandelli Gabriely Vasque Clara Chaves Kauanny de Souza

Sub16

Anuar Chiah Ryan Coelho Kauã Carvalho Vinicius de Lucca

Sub18

