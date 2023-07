Presidente da Câmara de Guaratuba assume como prefeita em exercício

Foto: Câmara de Guaratuba

A presidente da Câmara de Vereadores de Guaratuba, Cátia Regina Silvano (Pros), assumiu o cargo de prefeita de Guaratuba nesta segunda-feira (17), em virtude de viagem ao exterior do prefeito Roberto Justus (União). O vice-prefeito, Édison Camargo (PSD), não assumiu porque está afastado por motivos de saúde.

Cátia Silvano permanece como prefeita em exercício até o retorno do titular, previsto para o próximo dia 25.

A posse da vereadora aconteceu na Câmara e contou com a presença do vice-presidente do Legislativo, Alaor Miranda (União), empossado como presidente, e do primeiro secretário Itamar Junior (sem partido).

Cátia já ocupou o cargo de prefeita em exercício entre os dias 26 de março e 14 de junho deste ano.