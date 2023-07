“Arraiá em Paranaguá” acontece neste final de semana na frente da Catedral Diocesana

Evento inédito, que ocorre entre 21 e 23 de julho, resgata a cultura e a tradição das quermesses no período de fundação da cidade, além de valorizar o prédio histórico da Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Catedral Diocesana de Paranaguá – Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário

De 21 a 23 de julho, a histórica rua Conselheiro Sinimbú e a Catedral Diocesana de Paranaguá – Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário serão os cenários do “Arraiá em Paranaguá”, uma festa julina típica, com dezenas de atrações, apresentações culturais, brincadeiras e a exibição de um espetáculo temático, por meio de projeção mapeada, nas paredes da primeira edificação religiosa construída no Paraná.

O evento, que tem duração de três dias, das 15hn às 22h, pretende resgatar o clima cultural de quermesse pelas ruas históricas da primeira cidade do Paraná. Na programação gratuita, apresentações de Fandango e do Boi de Mamão com a Associação Mandicuera, barracas de comidas típicas e de brincadeiras, pocket shows de humor, missas na Catedral Diocesana, além da atração principal, com o espetáculo “Desventuras Juninas”, em projeção mapeada.

A peça, uma comédia da Cia Kà de Teatro, de Curitiba, utiliza como características o teatro de rua, máscaras, o teatro físico e a musicalização, por meio da projeção, como também com palco e cenografia. A obra é inspirada na série de livros “Desventuras em Série“, incorporando a literatura como partido para promover um projeto que relacione a cultura parnanguara com outras diversas.

“A ideia do Arraiá em Paranaguá é resgatar a história e a tradição das quermesses na cidade, junto de dois dos maiores pontos turísticos, a Catedral de Nossa Senhora do Rosário e os casarios da Rua Conselheiro Sinimbú. Nos tempos da Vila de Nossa Senhora do Rosário, era nesse espaço que ocorriam as festanças juninas, as quermesses da igreja e o local de encontro da população parnanguara”, explica Leandro Knopfholz, diretor da Parnaxx, empresa produtora responsável pelo projeto. O projeto cultural resgata a história e valoriza a arquitetura da Igreja Matriz, que está passando por revitalização de sua fachada.

O “Arraiá em Paranaguá” é apresentado pela Cattalini Terminais Marítimos e pela Fertipar, com patrocínio da Pasa – Paraná Operações – e da Rocha Terminais Portuários e Logística, com o apoio da Prefeitura de Paranaguá.

Boi Mamão será apresentado pela Associação Mandicuera | foto: Divulgação

Confira a programação completa:

21 de Julho – Sexta-Feira – 19h às 22h

19h – 22h | Barracas de Comidas Típicas

19h – 20h | Missa

20h30 – 21h | Cerimônia de Abertura da Festa

21h – 21h45 | Espetáculo Desventuras Juninas com Projeção Mapeada na Igreja Matriz.

22 de Julho – Sábado – 15h às 22h

15h – 19h | Barracas de Brincadeiras

15h – 22h | Barracas de Comidas Típicas

15h30 – 17h | Apresentação de Fandango com Associação Mandicuera

18h – 18h15 | Pocket Show de humor com Brow Malaquias

19h – 20h | Missa

20h15 – 20h30 | Pocket Show de humor com Brow Malaquias

20h30 – 21h15 | Espetáculo Desventuras Juninas com Projeção Mapeada na Igreja Matriz

23 de Julho – Domingo – 15h às 22h

15h – 19h | Barraca de Brincadeiras

15 – 22h | Barracas de Comidas Típicas

15h30 – 17h | Apresentação do Boi de Mamão com Associação Mandicuera

18h – 18h15 | Pocket Show de humor com Brow Malaquias

19h – 20h | Missa

20h15 – 20h30 | Pocket Show de humor com Brow Malaquias

20h30 – 21h15 | Espetáculo Desventuras Juninas com Projeção Mapeada na Igreja Matriz