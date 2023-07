Emenda de Goura vai beneficiar 10 colégios em comunidades tradicionais

Goura conversou com a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira

Dez colégios estaduais localizados em comunidades de povos tradicionais serão beneficiados com os recursos no valor de R$ 500 mil da emenda parlamentar à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 aprovada pelo deputado estadual Goura (PDT) e destinada à Secretaria de Estado da Cultura do Paraná (Seec). Destes, quatro são no Litoral: três em Guaraqueçaba e um em Antonina.

A destinação destes recursos foi tratada em reunião com a secretária estadual da Cultura Luciana Casagrande Pereira Ferreira, que atendeu a proposta do deputado Goura para que a emenda seja executada pela Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional) órgão vinculada à Secretaria de Estado da Educação.

“Pedimos à secretária Luciana e fomos atendidos para que a nossa emenda seja remanejada para ser executada pela Fundepar. Assim podemos garantir que esses dez colégios localizados em comunidades quilombolas, indígenas e caiçaras sejam beneficiados”, explicou Goura.

Para a secretária, serão necessários só os trâmites entre a secretaria e a Fundepar para que os recursos da emenda do deputado Goura sejam empenhados. “Estamos de pleno acordo. A Fundepar pode executar com mais agilidade a emenda e destinar os recursos aos colégios”, confirmou ela.

O deputado explicou que o objetivo da emenda à LOA de 2023 foi destinar recursos para fortalecer as políticas públicas culturais no Paraná. “O dinheiro vai para que os colégios dessas comunidades tradicionais possam desenvolver projetos culturais voltados para a cultura dos povos tradicionais”, afirmou.

Confira abaixo os colégios beneficiados: