PDT tem nova direção em Guaratuba, que ainda irá discutir alianças

Israel Montesuma recebe documentos do partido das mãos de Toni Caldeira – na foto, ainda, à esq., Orley Pacheco, ex-vice presidente, e Leandro Mourão, atual tesoureiro

O PDT de Guaratuba tem nova Comissão Provisória. O professor Israel Montesuma assume a presidência do partido, que era ocupada pelo chefe de Gabinete do prefeito Roberto Justus, Antonio “Toni” Caldeira, ex-vereador.

A mudança foi confirmada pela Executiva Estadual do PDT do Paraná, processo de reestruturação partidária iniciado com a nova gestão, que tem como presidente o deputado estadual Goura Nataraj.

“Um dos objetivos é continuar a reestruturação do partido e se formalizar como um diretório municipal”, afirma Israel, anunciando eleições internas para eleger um diretório e uma comissão executiva, em lugar da atual provisória.

“Agradecemos o apoio e suporte dado pelo Diretório Estadual e também a antiga gestão que apoiou e colaborou para a transição nesta nova etapa do PDT Guaratuba”, disse o novo presidente. “Agora o principal objetivo é ter uma maior proximidade com as pessoas que moram e convivem em nossa cidade e assim promover ações e projetos que colaborem na melhoria da qualidade de vida da população”.

Perguntado sobre as eleições municipais de 2024, se buscará a frente progressista e de oposição ao governo Ratinho Júnior, da qual o PDT faz parte no Estado, ou se irá manter o alinhamento ao grupo dos Justus-Monteiro da antiga direção municipal, Israel evitou antecipar uma definição.

“No momento estamos com o foco maior no nosso fortalecimento e reestruturação interna”, disse. “O próximo passo agora é conversar com as diversas lideranças locais para apresentar as principais ideias e projetos deste novo grupo, para que possamos construir uma base sólida e assim avançarmos em algumas pautas fundamentais para nossa cidade”, afirmou.

“No momento ainda é muito cedo para acenar para alguma composição, mas, se surgirem confluências após esses diálogos, estaremos indicando no momento adequado”, concluiu Israel Montesuma.

A nova Comissão Provisória:

Presidente: Israel Montesuma

Vice presidente: Evelise de Miranda

Segundo vice presidente: Márcio dos Santos

Tesoureiro: Leandro Mourão

Tesoureiro adjunto: Giovana Teixeira

Secretário: Ivan Travassos

Secretário adjunto: Tiago Lupepsa

Secretaria de assuntos jurídicos: Cristiane Mourão

Secretaria de assuntos de organização: Rafael Cardoso

Secretaria de Comunicação: Mariana Teixeira

Membro vogal: Andressa Elisa