Prefeitura de Guaratuba anula prova do concurso público da Guarda Municipal

A Prefeitura de Guaratuba e a Unioeste (Unversidade Estadua do Oeste) informam que a prova da primeira fase do concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, realizada no dia 9 de julho, foi anulada devido ao equívoco no número de questões da prova e desordem sequencial das questões.

Os candidatos terão de realizar uma nova prova no dia 𝟯 𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙩𝙚𝙢𝙗𝙧𝙤.

“Ressaltamos que todas as medidas necessárias serão tomadas para evitar que situações semelhantes ocorram futuramente”, afirma a Prefeitura.

Os candidatos inscritos no concurso da GCM serão informados sobre os procedimentos e orientações para a realização da nova prova conforme novo cronograma de provas.

Confira em http://portal.guaratuba.pr.gov.br/…/