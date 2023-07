Tempo frio traz o primeiro lobo-marinho do ano ao Paraná

Nesta terça-feira(18), a equipe de monitoramento de praias recebeu o acionamento do primeiro lobo-marinho da temporada de 2023. A ocorrência foi no balneário Atami, em Pontal do Paraná. O animal se tratava de um macho da espécie lobo-marinho-sul-americano (Arctocephalus australis).

O animal recebeu atendimento no local pelos profissionais do Laboratório de Ecologia e Conservação, que tem base perto dali, no Centro de Estudos do Mar da UFPR, no balneário de Pontal do Sul. O LEC/ UFPR é responsável pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) no litoral do Paraná.

Foi realizado o manejo, coleta de materiais para exames e o lobo-marinho está sendo monitorado até que faça seu retorno ao mar. Conforme relato do médico-veterinário responsável, Fabio Lima, o animal está com boa condição corporal e ativo, sendo importante que moradores e demais frequentadores da praia contribuam para manter seu bem-estar evitando estresse e riscos ao animal enquanto este descansa na areia da praia.

Nesta época do ano, é comum encontrar lobos, focas, leões marinhos descansando nas praias do litoral do Paraná (assim como em todo o sul do Brasil).

Ao encontrar estes animais, é importante:

– Acionar o PMP/BS pelos números: 0800 642 3341 ou (41) 99213-8746;

– Não se aproximar, estes animais são selvagem;

– Mantenha o distanciamento da área de descanso do animal;

– Não forneça qualquer tipo de alimento;

– Afaste animais domésticos.

Lembrem-se: molestar animais selvagens é crime de acordo com a Lei 9.605/98