Estrada da Graciosa é liberada para tráfego antes do previsto

Liberação da Graciosa é antecipada e tráfego de veículos foi retomado | foto: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) liberou o tráfego de veículos na Estrada da Graciosa (PR-410) no final da tarde desta quarta-feira (19), após de nova avaliação das condições do trecho.

Depois da redução dos níveis pluviométricos na serra, e constatação de estabilidade nos demais pontos em obras, o tráfego voltou a circular na rodovia, assim que foram concluídos os serviços de limpeza da pista, atingida por escorregamento de lama e vegetação na altura do km 11+200 na quarta-feira (19).

Com o avanço das obras emergenciais de recuperação das encostas da estrada, os pontos em obras já apresentam maior resistência a danos causados pela ação do clima. A perspectiva é que a entrega dos segmentos prontos inicie no mês que vem, caso as chuvas não atrapalhem o andamento dos serviços.

A previsão inicial era de manter o bloqueio até esta quinta-feira (20), mas as restrições se mostraram não mais necessárias já na quarta-feira. O tráfego de veículos permanece em operação pare-e-siga no km 7 ao km 8 e no km 11 ao km 12.