Encontro de micro e pequenas empresas acontece em Pontal do Paraná

Acontece hoje (sexta-feira, 21), no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, o 6º Encontro Regional da Micro e Pequena Empresa do Litoral do Paraná. Será realizado na Associação Banestado, com início às 18h.

O evento é organizado pela Ampec Litoral (Associação de Micro e Pequenas Empresas do Litoral em parceria com as Ampecs de Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Antonina, Morretes e Paranaguá, além do Sebrae e Fampepar (Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Estado do Paraná). Conta com o apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná.

D acordo com os organizadores, o encontro visa proporcionar oportunidade de interação entre os micro e pequenos empresários da região com lideranças institucionais do setor público e privado, autoridades locais, além da possibilidade de contato com as boas práticas em associativismo e cooperativismo voltadas ao desenvolvimento das empresas e da região

O palestrante Luiz Antônio Rolim de Moura, do Sebrae Paraná, falará sobre Empreendedorismo e Cooperativismo.

21/07/23 (sexta-feira).

A partir das 18h.

Associação Banestado – Av. Marginal, 1318 – Balneário Praia de Leste – Pontal do Paraná

Se inscreva pelo link: https://bit.ly/46xdrOu