Litoral tem 873 novos casos de dengue na semana – 507 em Guaratuba

O informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde desta semana confirma 5.923 novos casos e mais três óbitos por dengue no Paraná.

É uma pequena redução em casos (de 8%), mas um aumento de mortes – na semana anterior houve um único óbito. No entanto, as mortes registradas agora aconteceram entre os dias 7 de abril e 12 de maio.

Os óbitos foram registrados no município de Planalto (Sudoeste), uma mulher de 93 anos com comorbidades; no município de Realeza (Sudoeste), um homem de 47 anos; e em Foz do Iguaçu (Oeste), uma mulher de 92 anos, com comorbidades.

No Litoral foram 873 novos registros de dengue, um novo aumento (de 7,5%) em comparação com a semana anterior. Na semana passada, o Litoral teve 812 novos casos, sendo exatamente a metade, 406 confirmações, em Guaratuba.

Nesta semana, o maior número de novos casos foi novamente em Guaratuba, que teve 507 confirmações.

Em seguida vêm Matinhos (168), Paranaguá (104), Pontal do Paraná (83), Antonina (8) e Guaraqueçaba (3). Morretes, novamente, não teve casos registrados.

Desde 31 de julho de 2022, o Litoral registrou 9.860 casos de dengue.

* Todos os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)