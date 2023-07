Paranaguá está na lista das 50 cidades mais violentas do Brasil

Imagem: QAP Litoral Notícias

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, divulgados nesta quinta-feira (20) informam quais foram as 50 cidades mais violentas do Brasil com população acima de 100 mil habitantes em 2022. Paranaguá ocupa a 34ª posição

A lista se refere a mortes violentas intencionais (MVIs) divulgadas pelas secretarias de segurança pública de cada estado. As mortes violentas intencionais levam em conta os crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio).

De acordo com o Relatório Estatístico Criminal sobre mortes violentas intencionais da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, em 2022, o município de Paranaguá teve 60 vítimas de homicídios dolosos – quando houve a intenção. Informações da imprensa local, que divulgou cada caso ocorrido, mostra que foram 67 homicídios em Paranaguá.

O relatório da Sesa sobre o 1º trimestre de 2023, aponta 29 homicídios dolosos, quase a metade do ano passado inteiro. Levantamento feito pela imprensa local, revela que houve 49 homicídios na cidade agora.

Confira a lista das cidades 50 mais violentas do Brasil (população acima de 100 mil habitantes)

Município – Taxa de Mortes Violentas Intencionais (2022)