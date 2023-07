Ônibus sem freios com 29 pessoas escapa de acidente na BR-376

Na manhã desta sexta-feira (21), um ônibus da Viação Graciosa usou a área de escape para evitar um acidente na descida da Serra do Mar, na BR-376, em Guaratuba.

O vídeo mostra que ele entrou no dispositivo, instalado no km 671,1, em alta velocidade e entrou cerca de 100 metros na caixa de cinasita (argila expandida).

De acordo com a concessionária da rodovia, Arteris Litoral Sul, o ônibus com 29 pessoas a bordo, e ia de Curitiba para Guaratuba, quando o motorista percebeu uma falha no sistema de freios. “Como já conhecia o dispositivo, fez uso da área de escape, evitando assim um acidente que poderia ser fatal”, informa.

“Com apenas duas vítimas leves que foram encaminhadas para um pronto atendimento da região, não houve óbitos. Um grupo de jovens seguia para o mesmo destino e os demais passageiros foram realocados em outros ônibus e prosseguiram viagem, com exceção do motorista que permaneceu para atendimento da Polícia Rodoviária Federal”.

De acordo com a Arteris, “com essa entrada, a área de escape do km 671,7 já salvou 449 vidas”. No início da tarde, equipes ainda atuavam na remoção do ônibus e a área de escape estava momentaneamente fechada.