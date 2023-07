Festival de Inverno encerra com motocross e capoeira em Pontal do Paraná

Festival de Inverno encerra com motocross e capoeira em Pontal do Paraná

Fotos: Secretaria do Esporte

Pontal do Paraná recebe neste final de semana os últimos eventos do Festival de Inverno dos Jogos de Aventura e Natureza, que começou no dia 7 de julho em todo o Litoral.

A programação encerra neste final de semana com o Campeonato Paranaense de Motocross e o Campeonato Paranaense de Capoeira.

A 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Motocross acontece no balneário de Pontal do Sul, durante todo o sábado e domingo.

As disputas envolvem mais de 300 atletas, que irão competir em 19 categorias. A Federação Paranaense de Motociclismo espera uma média de público de 5 mil pessoas durante toda a competição.O público vai contar com arquibancada coberta e praça de alimentação com food trucks.

Praia de Leste, também em Pontal do Paraná, será sede do Campeonato Paranaense de Capoeira, que acontece no ginásio do Colégio Ezequiel. O evento reunirá 135 atletas. Eles irão competir em oito categorias.

A abertura solene acontece hoje, na sexta-feira, no Centro de Capacitação da Secretaria de Educação de Pontal do Paraná. No sábado acontecem as disputas do infantil e juvenil e no domingo, as adultas.