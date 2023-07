Último dia da Festa do Divino tem bingão e anúncio do casal festeiro de 2024

Último dia da Festa do Divino tem bingão e anúncio do casal festeiro de 2024

A Festa do Divino Espírito Santo em Guaratuba termina neste domingo (23). Entre as atrações, a missa solene celebrada pelo bispo diocesano Dom Edmar Peron (9h30), o bingão – Festival e Prêmios (18h) e o anúncio do casal festeiro mor que irá liderar a organização da festa de 2024 (20h).

A festa avança até a 1h da segunda-feira, após o último show da noite. Confira a programação cultural, social e religiosa completa de hoje.