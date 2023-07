Marcela Farias e Rafael Arnulf são escolhidos como casal festeiro da Festa do Divino 2024

Casal irá coordenar Festa do Divino Espirito Santo de 2024 | foto: Portal da Cidade Guaratuba

A Festa do Divino Espírito Santo de Guaratuba encerrou neste domingo (23), com grande movimentação na Praça Central e no entorno das igrejas de Nossa Senhora de Bom Sucesso.

Pela manhã, o bispo diocesano Dom Edmar Peron celebrou missa solene e na atual Igreja Matriz da Paróquia; à noite, em cerimônia na Igreja Bicentenária, foi anunciado ao público o casal festeiro mor de 2024, que irá coordenar os demais casais festeiros e voluntários na organização da Festa do Divino do próximo ano.

Marcela Farias e Rafael Mosconi de Padua Arnulf foram os escolhidos. Os dois são muito atuantes nas ações da paróquia e os pais de Marcela, João Carlos e Vilmara Faria Pires, foram o casal festeiro mor de 2016.

Durante a tarde, a grande atração foi o “bingão” com quatro prêmios: Maria Cristina de Paula e Silva, moradora de Curitiba, ganhou o prêmio principal, um automóvel Renault Kwid 0km; Rosilda Maria Borges Ferreira, de Guaratuba, ficou com a moto Yamaha 125cc; Felício Gomes, de Curitiba, ganhou R$ 5 mil; e Alexandro Deolindo dos Santos, de Joinville (SC), com R$ 3 mil.

A festa terminou à 1h de segunda-feira com os pavilhões lotados.

Com informações do Portal da Cidade Guaratuba