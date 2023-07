Reabertas as matrículas para EJA – no Litoral tem em 22 escolas

Foto: Silvio Turra/Seed-PR

As matrículas para ingressar no segundo semestre na EJA (Educação de Jovens e Adultos) em escolas da rede estadual foram reabertas.

Os interessados podem se matricular a partir do dia 24/07 (segunda-feira), estendendo-se o prazo até o dia 18 de agosto. A modalidade permite que o estudante retome os estudos do ensino fundamental II (anos finais) ou do ensino médio e os conclua em menos tempo e, desta forma, obtenha a qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Para a matrícula, os interessados devem procurar as instituições de ensino que oferecem a EJA e que estão presentes em mais de 270 municípios. São 22 escolas no Litoral.

Para cursar os anos finais do ensino fundamental o candidato deve ter, no mínimo, 15 anos completos. Já para cursar o ensino médio a idade mínima é 18 anos completos.

Ao entrar em contato com a escola para a matrícula, o aluno será instruído a levar alguns documentos, como certidão de nascimento, RG, CPF e histórico escolar. É possível conferir a lista completa da documentação no site da modalidade.

MODALIDADE HÍBRIDA – Para os alunos impossibilitados de comparecer às aulas pessoalmente, 79 escolas oferecerão o curso em modalidade híbrida — presencial e a distância — tanto para o ensino fundamental II quanto para o ensino médio. As aulas a distância são assíncronas (não são transmitidas ao vivo) e disponibilizadas em um ambiente virtual.

Assim, o aluno pode estudar no período de sua preferência. O sistema permite que todos os estudantes da EJA tenham acesso ao ensino a distância. Porém, semanalmente terão que se deslocar até a escola onde se matricularam para um momento presencial, seja para tirar dúvidas ou para fazer avaliações.

Os conteúdos abordados são os mesmos da modalidade presencial e a frequência exigida para conclusão é de dois dias por semana. As escolas nas quais a modalidade EaD está disponível estão presentes em todas as regiões do Estado.

ENSINO MÉDIO – O aluno que entrar no ensino médio EJA pode finalizá-lo em três semestres, totalizando um ano e meio de curso, com carga horária de 24 horas/aula semanais (cerca de cinco horas diárias), de segunda a sexta-feira.

Confira as 22instituições que oferecem EJA no Litoral. A relação de todo o Paraná e os endereços podem ser consultados está neste site.

Antonina

Escola Maria Arminda, C E Prof-Ef M Profis

Escola Olimpia Breyer, E R M Profa-Ei Ef

Guaraqueçaba

Escola Marcilio Dias, C E-Ef M N

Guaratuba

Escola Gratulino de Freitas, C E-Em N Profis

Matinhos

Escola Tereza da S Ramos, C E Profa-Ef M

Morretes

Escola Dionel Charello, E E Ver-Ef

Escola Emilia Jera Poty, E E I-Ei Ef – APED CE Rocha Pombo

Escola Rocha Pombo, C E-Ef M N Profis

Paranaguá

Escola Amparo, E M C-Ei Ef

Escola Anibal R Filho, E M Tempo Int Dr-Ei Ef

Escola Ceebja Paranagua-Ef M

Escola Cipriano Librano Ramos, E M C-Ef

Escola Eulalia M da Silva, E M C Profa-Ei Ef

Escola Francisca P Mendes,em Temp Int Prof-Eief

Escola Graciela E A Diaz, E M Tempo Int-Ei Ef

Escola Iracema dos Santos, E M-Ef

Escola Maria de L R Morozowski, C E Prof-Ef M

Escola Porto Seguro, C E-Ef M Profis

Escola Povoado Sao Miguel, C E C – Efm

Escola Regina M B de Mello, C E Profa-Ef M

Escola Vidal Vanhoni, C E Prof-Ef M

Pontal do Paraná

Escola Maria Helena T Luciano, C E Prof-Ef M P