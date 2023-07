MPPR denuncia motorista que causou a morte de um pedestre na BR-277

Após atropelar ciclista e pedestre, motorista sai da pista | foto: PRF

O Ministério Público do Paraná, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Paranaguá denunciou por homicídio e lesão corporal grave um motorista que atropelou e causou a morte de um homem na noite de 11 de julho.

O caso ocorreu no Km 1 da BR 277. A primeira vítima de atropelamento foi um ciclista que sofreu ferimentos graves.

De acordo com o inquérito policial, o motorista, que tem 67 anos e estava com a carteira de habilitação suspensa, dirigia sob efeito de bebida alcoólica e em alta velocidade quando invadiu o acostamento e atingiu as vítimas. Em seguida, saiu da pista e capotou.

A denúncia aponta como qualificadora do homicídio o fato de o crime ter sido praticado de forma a expor ao perigo os demais motoristas e pedestres que utilizam a rodovia para se deslocar.

O réu foi preso preventivamente na data do crime e em seguida teve decretada sua prisão preventiva, estando atualmente preso na Cadeia Pública de Paranaguá. A ação penal tramita na 2ª Vara Criminal de Paranaguá.