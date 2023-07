Guaratuba anuncia data da nova prova do concurso da Guarda Municipal

A nova prova do concurso público para a Guarda Civil Municipal de Guaratuba foi marcada para o dia 3 de setembro. A prova realizada no dia 9 de julho foi anulada devido a erros no número de questões e desordem sequencial das questões. O concurso é feito pela Unioeste (Universidade Estadual do Oeste), contratada pela Prefeitura.

No dia 3 de agosto, a Prefeitura e a Unioeste divulgarãoo edital de convocação dos candidatos com inscrição homologada para a realização da prova objetiva e o ensalamento.

Os candidatos inscritos no concurso da GCM serão informados sobre os procedimentos e orientações para a realização da nova prova conforme novo cronograma.