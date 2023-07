Matinhos faz cadastro das associações para impulsionar economia local

A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico promove o Cadastro das Associações de Matinhos como o objetivo de fortalecer os laços e impulsionar o crescimento das entidades.

“A pasta quer estreitar os laços com as organizações que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Matinhos e impulsionar a economia local”. De acordo com a secretaria, entre os benefícios, estão:

Visibilidade ampliada: ao fazer parte deste cadastro, a associação ganhará visibilidade junto à comunidade e a potenciais parceiros comerciais, o que ajudará a atrair mais membros e apoiadores para suas iniciativas;

Acesso a recursos: conhecendo as necessidades de cada associação, é possível direcionar recursos adequados para apoiar projetos, eventos e iniciativas que tragam benefícios para toda a comunidade;

Networking estratégico: fazendo parte da rede, a entidade poderá conhecer outras associações e colaborar em projetos conjuntos, fortalecendo os laços sociais e comerciais;

Apoio técnico e capacitação: a pasta se compromete a oferecer apoio técnico e capacitação para as associações, contribuindo para o aprimoramento de suas atividades e a concretização de seus objetivos;

Participação em eventos: a associação poderá ser convidada a participar de eventos promovidos pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, aumentando sua exposição e conexões.

Para participar, a entidade interessada poderá acessar o formulário online, preenchendo as informações sobre a associação. O formulário pode ser acessado pelo link https://forms.gle/BXvWoRgn167Zp9jCA.

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos