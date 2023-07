Carga com mais de 9 metros de largura passará pelas BRs 101, 376 e 116 a partir desta quarta-feira

A orientação é que o motorista planeje seu percurso a fim de evitar congestionamentos

A concessionária Arteris informa que, a partir desta quarta-feira (26), uma carga com medidas excedentes de 9,17 metros passará pelas BRs 101, 116 e 376 com destino a Curitibanos/SC, pela BR-470. No primeiro dia, a carga partirá do km 10 da BR-101 no Porto de Itapoá, seguirá pela BR-376 passando pelo km 652 até o km 639 em Tijucas do Sul/PR. Em seguida, entrará no trecho da Arteris Planalto Sul, passando pelo km 120 em Curitiba/PR e seguirá até o km 136 da BR-116 no município de Mandirituba/PR, sentido sul do país. Na quinta-feira, a carga irá até o km 189 da BR-116, ainda no segmento da Arteris Planalto Sul.

A viagem será retomada na segunda-feira (31) e a carga, dessa vez, será deslocada até o km 34 da BR-116, em Itaiópolis/SC, seguindo pela mesma rodovia. No dia seguinte, a carga se deslocará até o km 99 em Monte Castelo/SC, onde pernoitará novamente. Na quarta-feira, a viagem prossegue até o km 146 em Santa Cecília e, por fim, no último dia, a carga chegará ao seu destino final quando sair da BR-116 no km 184, em São Cristóvão do Sul/SC e seguirá até o km 244 na BR-470, já fora do trecho concedido.

Para o deslocamento da carga, a concessionária utilizará os seguintes recursos:

– Dois caminhões com motorista e operador de linha de eixos;

– Um cavalo-pedra reserva com motorista (caso ocorra algum problema mecânico);

– Um caminhão munck com operador e um ajudante para remoção das placas e interferências;

– Um carro de apoio com o líder da equipe;

– Quatro carros de escolta credenciada.

Confira o cronograma completo:

As condições de tráfego nos trecho administrados pelas concessionárias Arteris Litoral Sul e Arteris Planalto Sul podem ser acompanhadas em tempo real em suas contas oficiais no Twitter: @Arteris_ALS e @Arteris_APS.

Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar na respectiva central de atendimento da concessionária, pois todas elas funcionam 24 horas por dia:

Arteris Litoral Sul – 0800 725 1771

Arteris Planalto Sul – 0800 6420 116