Corpo de jovem que se afogou em Matinhos é encontrado

Foto: Reprodução do Facebook

O corpo do jovem Rodrigo da Cruz Oliveira Queiroz, que desapareceu no mar no balneário Flamingo, em Matinhos, apareceu na praia de Caiobá, por volta das 7h desta quarta-feira (26).

O reconhecimento foi feito pela família. O jovem de 24 anos se afogou no final da manhã de domingo (11). O Corpo de Bombeiros fazia buscas desde então, com apoio do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa) em toda a orla.

O jovem era morador do bairro Uberaba, em Curitiba, e estava passeando no Litoral com familiares.