Ilha dos Valadares tem novo ponto de coleta da Troca Solidária

Atendendo a uma solicitação da comunidade, o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) ampliou a oferta de pontos de coleta do programa Troca Solidária. O projeto atende moradores das ilhas na região de Paranaguá, e troca materiais recicláveis por alimentos, produtos de limpeza e higiene a valores abaixo do praticado no mercado.

A cerimônia de inauguração do terceiro ponto, localizado ao lado do campo de futebol da Agremiação Esportiva do Sete de Setembro, aconteceu nesta terça-feira (25). Durante o evento, ocorreu o cadastramento das famílias no programa, bem como a elucidação de dúvidas sobre o funcionamento. Os outros pontos de coleta, já existentes, são na Associação de Moradores da Ilha dos Valadares e na Associação de Moradores do Itiberê.

O cadastramento de novas famílias no programa aconteceu durante o evento de inauguração do novo ponto de coleta

Nos pontos de coleta, o material reciclado é pesado e convertido em moeda social, usada para comprar alimentos e itens de necessidade básica, que são comercializados com preço até 40% abaixo do valor regular de mercado. O quilo do feijão no programa custa R$ 2,75 e o quilo do açúcar sai por R$ 2,00, por exemplo.

Além dos alimentos tradicionais da região, no comércio também são vendidos alimentos típicos de datas comemorativas. A pedido da comunidade, nos meses de junho e julho, há a inclusão de pipoca e canjica. Em dezembro, panetones são distribuídos de forma gratuita às famílias participantes do programa.

No caso de ilhas e localidades sem conexão por terra com Paranaguá, o material é recebido pelo mercado flutuante, embarcação itinerante que funciona como ponto de coleta.

Em operação desde 2015 e executado em parceria com a empresa Acquaplan, o Programa Troca Solidária atua na conscientização das comunidades insulares da região de Paranaguá para a prática da separação de resíduos sólidos recicláveis. A empresa busca reduzir a poluição do meio-ambiente local e garantir uma nova fonte de renda para as famílias.

O destino do material reciclado é a Associação de Catadores e Recicladores Nova Esperança, localizada na Ilha de Valadares. Apenas em 2022, 80 toneladas foram coletadas. Desde o início do projeto, mais de 332 toneladas foram recicladas.

Menção honrosa

Em abril, o projeto Troca Solidária foi um dos finalistas do Prêmio Portos e Navios de Responsabilidade Socioambiental, promovido pela revista Portos e Navios. Desde sua criação, o projeto beneficiou centenas de famílias, sendo 338 apenas em 2022.

Cronograma 2023 do Troca Solidária na Ilha dos Valadares

Agosto

Dia 16 – Associação de Moradores da Ilha dos Valadares, Vila Bela

Dia 22 – ao lado do campo de futebol da Agremiação Esportiva do Sete de Setembro, Sete de Setembro

Dia 30 – Associação de Moradores do Itiberê, Itiberê

Setembro

Dia 19 – ao lado do campo de futebol da Agremiação Esportiva do Sete de Setembro, Sete de Setembro

Dia 20 – Associação de Moradores da Ilha dos Valadares, Vila Bela

Dia 27 – Associação de Moradores do Itiberê, Itiberê

Outubro

Dia 11 – Associação de Moradores da Ilha dos Valadares, Vila Bela

Dia 17 – ao lado do campo de futebol da Agremiação Esportiva do Sete de Setembro, Sete de Setembro

Dia 25 – Associação de Moradores do Itiberê, Itiberê

Novembro

Dia 21 – ao lado do campo de futebol da Agremiação Esportiva do Sete de Setembro, Sete de Setembro

Dia 22 – Associação de Moradores da Ilha dos Valadares, Vila Bela

Dia 29 – Associação de Moradores do Itiberê, Itiberê

Dezembro

Dia 12 – ao lado do campo de futebol da Agremiação Esportiva do Sete de Setembro, Sete de Setembro

Dia 13 – Associação de Moradores da Ilha dos Valadares, Vila Bela

Dia 20 – Associação de Moradores do Itiberê, Itiberê