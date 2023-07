Litoral se prepara para recepção de turistas de cruzeiros

A parada de navios de Cruzeiro em Paranaguá não é novidade, mas será a primeira vez em que a cidade também contará com a operação de embarque e desembarque de passageiros.

MSC Armonia

Representantes do Governo do Estado, da MSC Cruzeiros e prefeituras estiveram reunidos nesta quarta-feira (26) para discutir os preparativos para a recepção de milhares de turistas que começarão a chegar ao Litoral do Paraná a partir de 1º de dezembro.

O objetivo é garantir infraestrutura e logística de qualidade aos passageiros de 15 cruzeiros marítimos que incluirão em suas rotas o Porto de Paranaguá.

As viagens serão feitas entre 1º de dezembro de 2023 e 8 de março de 2024 pelo navio MSC Lirica, que contará com aproximadamente 2.200 passageiros em cada rota, dos quais cerca de 1.200 turistas nacionais e 1.000 estrangeiros. Paranaguá será uma de quatro paradas previstas no trajeto de sete dias pela América do Sul, que também inclui visitas às cidades de Itajaí, em Santa Catarina, Punta del Este, no Uruguai, e Buenos Aires, capital argentina.

De acordo com Irapuan Cortes, que preside o Serviço Autônomo Viaje Paraná, órgão estadual criado para promover o setor turístico, o objetivo do encontro é fazer um alinhamento maior entre os órgãos envolvidos com a operação para garantir que tudo saia conforme o planejado, o que deve se refletir na geração de novos empregos e renda na região.

“Este é um momento de inovação para o Paraná, em que as secretarias estaduais e as prefeituras precisam estar muito bem preparadas para receber os turistas que chegarão ao nosso Litoral”, afirmou. “A gente está organizando essa chegada com os municípios, que precisam entender qual o papel de cada um nesse processo, e que podem contar com o apoio do Governo do Estado, assim como a MSC”.

A parada de navios de Cruzeiro em Paranaguá não é novidade, mas esta será a primeira vez em que a cidade também contará com a operação de embarque e desembarque de passageiros. Inicialmente, serão 350 vagas por rota, totalizando 5.250 passageiros que poderão iniciar a viagem em cada um dos 15 cruzeiros a partir do Paraná.

Segundo a diretora de Operações e Serviços da MSC Cruzeiros no Brasil, Marcia Leite, cerca de 50% de todas as passagens disponíveis para Paranaguá já foram comercializadas até o momento. Ela também destacou o suporte fornecido pelo poder público à iniciativa.

Outro a exaltar o potencial econômico que os novos cruzeiros representam foi o diretor de Desenvolvimento Empresarial da Portos do Paraná, André Pioli. Ele considera que a contribuição para a viabilização da operação faz parte da missão da empresa pública. “Paranaguá e Antonina vivem quase exclusivamente da economia portuária, com 70% dos empregos gerados nos portos. Agora, com esse incremento no setor do turismo, a economia vai crescer muito, o que é fundamental para todos os moradores”, concluiu.

Foto: Ari Dias/AEN

Infraestrutura para recepção – A secretária de Cultura e Turismo de Paranaguá, Maria Plahtyn, explicou que o município, em parceria com o Estado, tem se planejado em torno da infraestrutura necessária para atender os turistas. Entre as medidas, está a criação de dois espaços para recepção dos passageiros.

O principal receptivo ficará ao lado do Santuário de Nossa Senhora do Rocio, que fica a menos de dois quilômetros da área de desembarque do Porto, facilitando o translado, e que também servirá de ponto de partida para passeios de barco pela baía de Paranaguá, através de uma estrutura recém-reformada. “A gente vai ter o ‘Mega Rocio’, com capacidade para mais de três mil pessoas e que fica localizado próximo ao cais do Porto e com fácil acesso ao Centro da Cidade”, explicou.

O outro deverá ser instalado no Centro Histórico de Paranaguá, local mais turístico devido às construções centenárias, restaurantes típicos e o Aquário Municipal e ponto de partida de passeios tradicionais, como a Ilha do Mel. “Teremos uma estrutura para os visitantes que querem passear por Paranaguá e também espaços para que os municípios vizinhos divulguem os seus atrativos”, informou.

Cidades presentes – Na reunião, também estiveram presentes o secretário de Estado do Esporte e coordenador do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski; o diretor de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria do Esporte, Tiago Campos; o diretor de Promoção, Inovação e Inteligência Turística da Secretaria de Estado do Turismo, Fábio Skraba; o presidente de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná (Adetur), Nelson Cotovicz Filho, de Matinhos; o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná, Gilberto Keserle; a secretária de Cultura e Turismo de Morretes, Patrícia Assis Santos; a coordenadora das Unidades de Conservação do Instituto Água e Terra (IAT), Ana Letícia Lowen; o diretor de Mercado da Invest Paraná, Gustavo Cejas; o diretor de Políticas Públicas da Secretaria da Segurança Pública, coronel Fernando Kempes; e o deputado estadual Anibelli Neto (MDB).