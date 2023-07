Litoral tem 1.100 novos casos de dengue – 735 em Guaratuba

O informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde desta semana confirma 4.954 novos casos em todo o estado do Paraná, uma redução de 16% e mais seis óbitos, um aumento de 100%.

As mortes que constam neste último informe são de pessoas entre 47 e 86 anos e todas tinham algum tipo de comorbidade. Os registros ocorreram nos municípios de Foz do Iguaçu (mulher de 74 anos), Três Barras do Paraná (mulher de 52 anos), Cambé (um homem de 47 anos, e uma mulher de 80 anos) e Londrina (duas mulheres, de 62 e 86 anos).

Em número de casos, a Regional do Litoral, com sede em Paranaguá, é a quarta com mais confirmações, só atrás de regionais mais populosas como a de Londrina, Foz do Iguaçu e Maringá. Já são 10.960 registros de dengue desde o início do período epidemiológico, em julho do ano passado.

Nesta última semana foram 1.100 novos casos, um aumento de 26%. Pela terceira semana consecutiva, o maior número de casos aconteceu em Guaratuba. Com 735 novos registros e 3.199 casos já confirmados, a cidade tem a maior incidência na região: são 7.283 confirmações para cada 100 mil habitantes, um dos mais altos do Paraná. De acordo com a Sesa, são 10.159,58 casos prováveis / 100 mil. Ou seja, mais de 10% da população de Guaratuba pode ter contraído dengue.

No informe semanal, após Guaratuba vêm Pontal do Paraná (168), Matinhos (120 novos casos), Paranaguá (74) e Antonina (3). Guaraqueçaba e Morretes não tiveram novas confirmações de dengue.