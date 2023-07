Ferry boat de Guaratuba volta a operar normalmente após troca da ponte flutuante

Fotos: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) concluiu no final da tarde desta quarta-feira (26) a substituição da ponte flutuante do atracadouro 3 do ferry boat de Guaratuba.

A travessia volta a operar regularmente, nos quatro atracadouros, sem filas para compras de bilhetes. Durante dois dias, houve longas filas e atrasos no embarque. Novidades e atualizações são publicadas via Twitter/X, no seguinte endereço: https://twitter.com/DERferryboat/.

A melhoria no acesso às embarcações integra a contratação emergencial para operar o transporte aquaviário de veículos e passageiros na baía de Guaratuba e é a última reforma antes do início do contrato de R$ 131,8 milhões com a empresa Internacional Marítima por 25 meses de operação.