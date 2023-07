Centro de Documentação Histórica do Litoral do Paraná completa um ano de funcionamento

O Centro de Documentação Histórica do Litoral do Paraná (CDoc H Litoral), vinculado à Unespar, completou, nesta quarta-feira (26), um ano de atividade. O CDoc H Litoral é o primeiro da universidade. Atualmente está vinculado às atividades da direção do câmpus de Paranaguá, por meio de um termo de cooperação técnica entre a Unespar e a Prefeitura de Paranaguá, e desenvolve suas atividades no prédio do Arquivo Municipal.

O CDoc. H Litoral tem como objetivo preservar documentos históricos da região do Litoral do Paraná, em especial Paranaguá, por meio de higienização, catalogação, inventário e pesquisa de documentação histórica. Atualmente está sob sua responsabilidade a documentação da I Vara Criminal e a documentação do Arquivo Público Municipal de Paranaguá.

A ideia surgiu de uma demanda do curso de História, que reivindicava de um espaço para conscientizar a comunidade acerca da preservação histórica local e regional, com documentos arquivados permanentemente. A experiência busca incentivar a produção científica por meio desses documentos, fazendo com que o arquivo seja um laboratório para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão.

De acordo com a coordenadora do órgão e professora do colegiado de História, Liliane da Costa Freitag, atualmente o CDoc. H Litoral tem 14.619 documentos sob sua responsabilidade, vindos somente do Fundo do Arquivo Municipal da Prefeitura de Paranaguá, entre o período de 1840 a 1969.

“Já estamos expandindo essa tabela de temporalidade para o ano de 1985, quando se encerra o período militar. Nesse caso, esse número irá aumentar significativamente. Temos ainda o Fundo da I Vara Criminal da Comarca de Paranaguá que compreende o período de 1867 a 1985 com aproximadamente 7.162 processos”, explica.

Liliane comenta que a universidade está em tratativas com a Vara de Família de Paranaguá para incorporar mais 21.888 processos que correspondem ao período de 1920 a 1990.

“Somando o Fundo do Arquivo Municipal, a I Vara Criminal e a Vara de Família de Paranaguá, teremos um total de 43.669 documentos para serem preservados, tratados e disponibilizados para a sociedade”, destaca. Toda a documentação da Comarca de Paranaguá desde o período colonial também pode ser incorporada ao projeto.

O CDoc. H Litoral conta com uma equipe de 17 pessoas, entre bolsistas e voluntários de projetos de extensão e Iniciação Científica, além de docentes que também desenvolvem trabalhos junto à Coordenadoria. “Desde que começamos nossos projetos no CDoc. H Litoral, já percebemos uma mudança de olhar dos acadêmicos do curso de História, para a pesquisa e para a extensão”, relata a coordenadora.

Para que a iniciativa do CDoc. H Litoral chegasse à comunidade litorânea, a equipe também passou a desenvolver projetos educativos, como rodas de conversa com escolas e demais projetos da Unespar; participação em feiras de profissões em escolas de Paranaguá e na Unespar; visitas guiadas com palestra de educação patrimonial; edição de boletim informativo e Instagram (@cdoc.h_litoral); e semana acadêmica do colegiado de História e conferência para a comunidade.

Neste um ano, o CDoc. H Litoral rendeu os seguintes resultados: Iniciação Científica concluída (6), Iniciação Científica em andamento (7), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) concluído (1), TCC em andamento (5), dissertação em andamento (1), projeto de tese (1).