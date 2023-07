Lançado edital para o 1º Festival de Teatro de Rua de Matinhos

A Prefeitura de Matinhos, por meio do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação, publicou edital para o 1º Fest RuMa, o Festival de Teatro de Rua de Matinhos. O evento será composto por espetáculos e oficinas teatrais de diversos gêneros, encenados fora do palco convencional, para o público adulto e infanto-juvenil.

Nesta primeira edição, o festival receberá as categorias de teatro profissional e amador. Já a parte formativa contará com oficinas, visando o estímulo à profissionalização e especialização. Os espetáculos serão feitos em espaços como a Praça Central, o Calçadão Central, Pico de Matinhos e Praça do Pico.

Todos os locais escolhidos são de fácil acesso e com concentrações de público. Segundo o Departamento de Cultura, isso “estimula a democratização do evento e a fruição artística, especialmente em período de feriado prolongado, quando o município recebe um maior número de turistas/visitantes”.

Considerando que os espetáculos necessariamente acontecerão sem existência de palco convencional, ou seja, na modalidade de Teatro de Rua, poderão inscrever-se nesta modalidade:

🔹 Mostra Profissional: companhias/coletivos/grupos de teatro profissionais – pessoas jurídicas.

🔹 Festival de Teatro de Rua Amador: companhias/coletivos/grupos de teatro amadores – pessoas jurídicas.

No mínimo 30% dos espetáculos a serem selecionados serão destinados aos artistas do Litoral do Paraná e/ou ilhas pertencentes ao Estado. Este percentual pode ser revisto caso não haja inscrições suficientes desta região.

🔹 Oficinas – pessoas Jurídicas voltadas a ofertar oficinas de teatro, com experiência comprovada na ministração de oficinas voltadas à área de teatro, artes cênicas ou circo.

O edital, com os links de inscrição, pode ser acessado no link: https://matinhos.atende.net/…/edital-para-o-1-festival… . Ao acessá-los no link ou no arquivo abaixo, o interessado deve preencher os dados para efetivar sua inscrição.

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos