Brasileirão 2023: os times, suas táticas e os principais favoritos

O Campeonato Brasileiro 2023 está a pleno vapor e hoje falaremos sobre os esquemas táticos empregados pelos técnicos de algumas equipes que chamam a atenção na competição com seus respectivos elencos.

Flamengo

O Flamengo de Jorge Sampaoli está sempre em movimento e pressionando o adversário.

O técnico argentino prioriza a superioridade numérica em qualquer setor do campo, principalmente no ataque. A transição da defesa e do meio de campo deve ser rápida, de preferência com um toque, para que os pontas que jogam abertos recebam a bola e partam para área adversária.

Sampaoli tem uma maneira de ver o jogo que destoa de qualquer outro treinador; ele está sempre mudando os jogadores ou ainda sua posição e também o sistema de jogo, assim como fazia em sua passagem pelo Santos e Atlético Mineiro.

O argentino às vezes entra em campo em um 4-3-3, outra vez no 3-5-2 ou ainda no 4-4-2.

Em sua partida de estreia na Copa Libertadores contra o Ñublense do Chile optou por jogar com três zagueiros escalando ainda Pedro, Gabigol e Marinho juntos.

Com uma equipe recheada de craques no ataque e ainda com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Cebolinha além de outros bons jogadores, o Rubro-Negro carioca deverá ir longe nas competições em que disputa.

Palmeiras

O Palmeiras treinado pelo português Abel Ferreira possui uma forma bem peculiar de jogar, adaptando-se à maneira de jogar de seus adversários. Os esquemas que Abel em geral utiliza são o 4-2-3-1 e o 3-5-2.

Uma das grandes vantagens da equipe palmeirense é o entrosamento e o conhecimento do que seu técnico deseja ver em campo. Abel Ferreira estreou no Palmeiras no final de 2020 e até agora faturou com a equipe 8 títulos:

2 Copas Libertadores

1 Copa do Brasil

1 Campeonato Brasileiro

2 Campeonatos Paulistas

1 Recopa Sul-Americana

1 Supercopa do Brasil

As saídas de bola do Palestra são feitas pelo zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e também pelo goleiro Weverton, com a bola passando pelo excelente meio de campo ou em passes longos de Weverton para o rápido Rony, que tem a função de atacar os espaços e finalizar, já que esse é um dos seus pontos fortes.

Na defesa, o Palmeiras procura ter seus alas próximos aos zagueiros formando uma linha de cinco. Nesse momento Rony fica sempre mais à frente esperando os passes para puxar os contra-ataques.

Um dos cérebros do meio de campo é Raphael Veiga, que tem excelente passe e ainda finaliza muito bem. Ele se aproxima da área adversária com esse objetivo e tem como opção o atacante Dudu que pode avançar pelas pontas com muita habilidade.

Atlético Mineiro

O Galo comandado aproveita a técnica e a força física do atacante Hulk para jogar no contra-ataque. A ideia é que os 3 ou 4 jogadores da frente estejam sempre pressionando a defesa do adversário para que ela tenha dificuldades para sair com a bola e desse modo o time mineiro aproveitar os erros cometidos.

Uma das principais tarefas da equipe é pressionar constantemente o outro time quando ele tem a posse da bola, isso deve ser feito para que eles não tenham espaço e o Galo acabe recuperando a posse da bola.

Fluminense

Fernando Diniz no comando do Fluminense gosta que sua equipe saia com a bola com passes curtos e rápidos, assim os jogadores precisam de muita movimentação para avançar.

O técnico costuma jogar no 4-2-3-1 ou no 4-4-2 tentando envolver o adversário e abrir espaço para seus atacantes. Os dois jogadores chave da equipe são Paulo Henrique Ganso, organizando as jogadas, e na frente um goleador experiente, objetivo e com faro de gol: o argentino Germán Cano.

Trocando passes curtos e rápidos, os atletas chegam à entrada da área do adversário com vários jogadores deixando a defesa com uma difícil missão de marcar tanta gente.

Os laterais fazem os cruzamentos já sabendo que dentro da área em geral irão encontrar Cano no segundo pau pronto para matar a jogada. Fernando Diniz cobra muita intensidade dos seus jogadores para que encurtem os espaços em campo e roubem a bola para avançar em contra-ataque.

Botafogo

O técnico português Luís Castro conseguiu organizar a equipe do Botafogo. Ele gosta de uma saída de bola tranquila através do goleiro e dos zagueiros, utiliza um esquema 4-2-3-1 mas opta por algumas alterações durante a partida.

Tanto o zagueiro Victor Cuesta como o lateral Marçal participam ativamente da montagem das jogadas.

Marcando em muitos momentos no alto, o Glorioso pressiona o adversário na saída de bola e provoca o erro proporcionando o ataque. Aliás seu ataque tem sido bastante eficiente com vários jogadores colocando a bola no fundo das redes.

Hoje o artilheiro da equipe é Tiquinho Soares, seguido por Eduardo, Gustavo Sauer, Victor Sá e Victor Cuesta.

Fortaleza

O Fortaleza tem sido ultimamente uma surpresa nas competições nacionais, comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda que vai para sua terceira temporada.

Com o argentino no comando, o clube conquistou três títulos cearenses em 2021, 2022 e 2023, seu primeiro pentacampeonato seguido, fora as boas colocações no Brasileiro e na Libertadores. Os jogadores já sabem exatamente o que fazer em campo.

Vojvoda tem utilizado o esquema 4-2-3-1, apesar de fazer algumas mudanças durante os jogos de acordo com os adversários.

O Leão do Pici tem procurado um jogo rápido tentando colocar a bola nos pés de Calebe, Romarinho ou Pochettino dando poucos toques para que a bola chegue em condições para os jogadores da frente Lucero e Galhardo.

Essa dupla de atacantes é responsável por boa parte dos gols do Fortaleza. O argentino Lucero, que foi uma das recentes contratações do Fortaleza, já mostrou para que veio marcando muitos gols.

Com 31 anos, o atacante foi contratado junto ao Colo-Colo do Chile e além de boa estatura (1,79 m) e mobilidade tem se destacado por fazer o pivô entre os zagueiros adversários com maestria.

O Brasileirão sem dúvidas é uma das grandes competições nacionais de clube do futebol mundial. E com times gigantes brigando pelo título e as primeiras posições, quem ganha é quem vai acompanhar tudo isso.